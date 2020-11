¿Qué caballo elegís?: conocé tus deseos más profundos

Los tests psicológicos son uno de los elementos más exitosos a lo largo del período de aislamiento y todavía hoy mantienen sus niveles de consulta

Como los humanos, los caballos son criaturas sociales con fuertes lazos emocionales. Los caballos han servido de compañeros a los humanos durante siglos y, como las personas, tienen personalidades muy variadas.

Estas ocho fotos fueron elegidas específicamente para atraer a ocho tipos de personalidad diferentes y sus deseos ocultos.

¿Qué caballo elegís?

Mirá los caballos de la imagen y elegí el caballo que más te guste.

Caballo número 1

Este caballo, trepando con orgullo entre el paisaje salvaje, significa que buscás paz, tranquilidad y comodidad. Desafortunadamente, hay muchos obstáculos que debés superar y no siempre podrás hacer frente a ellos. Sabés lo que querés, pero conseguirlo no será fácil.

Sin embargo, has llegado el momento de afrontar las dificultades. No esperes más, incluso si el obstáculo parece demasiado difícil, intentalo. Si no lo probás ahora, nunca funcionará.

Caballo número 2

Amás la belleza, te gustan las cosas buenas y querés verte bajo una buena luz. Desafortunadamente, confiás demasiado en las opiniones de los demás. Definitivamente debés liberarte de las evaluaciones externas y cuidar tu autoestima. Si no cambiás esto, se perderá relaciones importantes en su vida.

Caballo número 3

Lo que te detiene es la falta de relajación y la lenta separación de las cosas. Tenés todo para que todo el mundo tenga una buena opinión sobre vos, pero tenés miedo de seguir la voz de tus sueños.

Intentá hacer esto incluso rompiendo las reglas. No se trata de lastimar a otros o hacer algo mal. Suelta las riendas para ver nuevos horizontes, abrí la puerta que cerraste hace tiempo…

Caballo número 4

Tu caballo significa tu fuerte deseo de lo salvaje, del viento en tu cabello. Sentís que estás cerrado, te falta aire y soñás con la libertad. Un viaje corto puede ayudarte, pero al final, no resolverás nada.

No huyas de los problemas, trata de solucionarlos. Luchá contra ellos ahora y recuperá tu libertad perdida.

Caballo número 5

Sos empático y muy cariñoso. La gente confía en vos. Pero ahora necesitás el apoyo y la ayuda de tus seres queridos. Asegurate de no descuidarte brindando ayuda a los demás. Necesitás limitar la ayuda y concentrarte un poco en vos mismo. Con demasiada frecuencia, te sacrificás por los demás, descuidando tus propias necesidades.

Caballo número 6

Un caballo al atardecer significa que es hora de terminar con tu vida y necesitás comenzar un nuevo camino. Probablemente haya llegado a un punto en el que no hay más camino en esa dirección.

Necesitás pasar a la siguiente etapa, pero todavía tenés dudas, todavía tenés miedo. No tengas miedo, todo termina en la vida y luego comienza algo nuevo. No te rindas, simplemente tomá las decisiones correctas.

Caballo número 7

Te encanta jugar, tenés un gran sentido del humor. Por eso, siempre hay gente a tu alrededor. Es genial, pero ¿estás tan feliz de corazón? Antes de que llegue el momento decisivo, juzgá todo con seriedad, no lo conviertas en una broma. Una actitud demasiado ligera puede hacer que te lastimes.

Caballo número 8

Sentís la necesidad de controlar tu vida. Te faltan cosas diferentes y lo sabes. Puede ser una relación, un hijo, un jefe. Necesitás recomponerte y tomar la decisión correcta. Sin embargo, te cerrás al problema real, lo presentás de una manera completamente diferente. Debés enfrentarte a la verdad.