¿Tu mente es analítica o intuitiva?: lo primero que veas en esta imagen te dará la respuesta

¿Qué tipo de mente te guía todo el tiempo? ¿Obedeces más a tu intuición o a tu intelecto? Esta imagen tiene la clave para obtener la respuesta

Todos tenemos instinto, y también capacidad de analizar las cosas con minuciosidad. Pero, ya sea por una cuestión innata o por la educación que hemos recibido, tendemos a priorizar un tipo de pensamiento por sobre otro.

¿Qué tipo de mente te guía todo el tiempo? ¿Obedeces más a tu intuición o a tu intelecto? Esta imagen puede tener la respuesta.

Mírala por unos segundos y respondé sinceramente…

¿Qué viste primero?

Tu respuesta tiene mucho que decir acerca de tu personalidad.

Si viste la cara de una chica

Si lo primero que viste fue la cara de una chica, sin duda tienes una mente intuitiva. Generalmente sientes que sabes lo que tienes que hacer, aunque muchas veces no puedas explicarlo siquiera.

No te cuesta pasar a la acción, aunque a veces, claro, puedes toparte con los inconvenientes naturales de no haberlo planeado todo. Pero a vos no te importa, porque si un día tomas el camino equivocado, sabes que podrás volver.

Te dejas guiar por lo que sientes, incluso cuando las cosas parecen no tener una explicación lógica. Por eso, quienes te ven de afuera, muchas veces no te entienden. ¿Cómo consigue caer siempre de pie?

Al final, incluso de las formas más improbables, consigues dar con soluciones a todo.

Si viste un jarro con flores

Si lo que viste primero fue un jarro con flores, eres una mente analítica. Te importa mucho tener el control sobre las cosas, y por eso, muchas veces, te cuesta tomar decisiones.

No te fías del instinto, y por eso tratas de ser meticuloso. Eso consigue que siempre obtengas los resultados más o menos esperados, y que las cosas a tu alrededor parezcan fluir sin problemas.

El verdadero problema lo tienes cuando algún factor con el que no contabas se interpone en el camino. Te cuesta cambiar de dirección cuando pensabas que las cosas ya marchaban bien así, y puede que te paralices por un tiempo.

Sin embargo, tu gran poder de analizar la realidad te permite, al final, empezar de nuevo hacia un puerto mejor.

Si viste la manzana

Si lo primero en que fijaste tu atención fue en la manzana, sin duda eres una persona excepcional, con gran capacidad de equilibrio.

Sabes manejar tus sentimientos y escuchar tu instinto, pero nunca dejas que este le gane a la razón. Simplemente, la acompaña.

De esta manera, logras mantenerte en armonía contigo mismo y con el entorno. Eres un gran consejero, y las personas te buscan siempre para pedir tu consejo y apoyo. La parte mala, es que cuando eres tú quien necesita un consejo, puedes sentirte un poco solo.

¿Qué ves en la imagen? Tu respuesta revela mucho de tu personalidad

En este tipo de test se exponen las capacidades particulares de la vista de cada uno de los observadores. Y muy a menudo, lo que entra en juego es también la perspectiva.

Lo que queremos preguntarte es lo siguiente. ¿Qué es lo primero que ves al mirar el dibujo de abajo? ¿Es la cara de un hombre, o la de una mujer? Quieras que no, tu respuesta puede revelar alguna información acerca de tu carácter y personalidad.

¿Ves una mujer o un hombre?

1. Una mujer

Si lo que has visto como primero fue rostro de una mujer, felicidades. Parece que sabés muy bien cómo pensar de manera abstracta, general y teórica: te gusta ver la imagen total de las cosas, y no tenés necesidad de investigar los detalles. Aunque no solés dejarte llevar por las emociones, cuando algo te afecta, te resulta difícil olvidarlo o ignorarlo. Si bien apreciás las comodidades y trabajás muy duro para poder permitírtelas, no necesitás mucho para ser feliz y sabés apreciar el esfuerzo ajeno.

Tanto en relaciones con otras personas, como en el amor, nunca perdonás a los que te engañan. En pareja y en la vida, te caracteriza una gran nobleza y generosidad, aunque no solés rodearte de demasiados amigos. Cuando sufrís, permitís que el dolor se apodere de vos por completo y tardás en volver a la normalidad. Tus prójimos te valoran por mantener la templanza en todo momento y ser capaz de encontrar la solución para cualquier problema.

2. Un hombre

Si sos de los que vieron la cara de un hombre en la imagen en cuestión, tenés muchas razones para sentirte afortunado. Seamos sinceros: sos una persona detallista, minuciosa y exacta. Tenés una buena memoria y recordás incluso los acontecimientos más insignificantes de tu vida. Apostamos que destacás por ser un ser abierto y extrovertido, y por una suerte del "sexto sentido" que muchas veces te ayuda a salir de apuros y conocer la verdad sobre otra gente. Sos el alma de la fiesta y les caés bien a todos.

Aunque tu serenidad y optimismo hacen de vos un buen compañero, no confiás en la mayoría de tus conocidos. Por más que sea muy fácil herirte, perdonás los daños rápidamente, incluso cuando te afectan de verdad. Se te da genial dar consejos y consolar a tus seres queridos, pero al mismo tiempo te hace falta un empujón para ponerte a actuar.