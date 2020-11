Test psicológico: descubre tu verdadera orientación sexual

Kinsey fue un estudioso sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres. Anímate a descubrir tu verdadera sexualidad según este test visual

El biólogo Alfred Kinsey (1894 -1956) fue quien plantó la idea de que, tal como en la antigüedad, la sexualidad no se dividía en heterosexual y homosexual, sino que la bisexualidad era un amplio espectro en nuestra persona.

A partir de un estudio con más de una década de desarrollo, Kinsey exploró la sexualidad humana, sobre todo la femenina, y a partir de una serie de estudios y cuestionarios, definió la llamada "Escala de Kinsey", en la que establece varios grados de comportamientos sexuales, alejándose de los básicos.

De acuerdo a la vida sexual de la persona, sus gustos, preferencias y actitudes ante el sexo, se determina en qué grado se encuentra esa persona.

Descubrí tu verdadera sexualidad según lo primero que veas en este test visual.

Si viste una copa

Eres un 0 en la escala de Kinsey. Esto significa que te atraen exclusivamente los miembros del sexo opuesto y nunca has tenido experiencias sexuales o fantasías con miembros de tu mismo género. Estás bien así, ¿para qué experimentar cosas nuevas que ni siquiera te despiertan curiosidad?

Si viste un gato

Eres un 1 o 2 en la escala de Kinsey. Esto significa que estás predominantemente atraído por los miembros del sexo opuesto, pero han habido "incidentes" o episodios en los que la idea de un encuentro sexual con un miembro de tu mismo sexo te ha intrigado. Independientemente de si has tenido o no relaciones homosexuales, está claro que eres de mente abierta y tolerante de las preferencias de otras personas.

Si viste una mujer desnuda

Estás romántica y sexualmente atraído por hombres y mujeres. Eres abierto a la idea de una relación con uno u otro sexo y tienes la capacidad de conectar emocionalmente con los lados femenino y masculino de tu ser.

Si viste una ventana abierta

Eres un 6 en la escala de Kinsey, lo que significa que tu orientación sexual es predominantemente homosexual. Te atraen exclusivamente las personas de tu mismo sexo y es muy poco probable que tengas fantasías o un encuentro sexual con un miembro del sexo opuesto.

¿Analítico o intuitivo?: esta imagen te dará la respuesta

¿Qué tipo de mente te guía todo el tiempo? ¿Obedeces más a tu intuición o a tu intelecto? Esta imagen puede tener la respuesta.

Mírala por unos segundos y respondé sinceramente…

¿Qué viste primero?

Tu respuesta tiene mucho que decir acerca de tu personalidad.

Si viste la cara de una chica

Si lo primero que viste fue la cara de una chica, sin duda tienes una mente intuitiva. Generalmente sientes que sabes lo que tienes que hacer, aunque muchas veces no puedas explicarlo siquiera.

No te cuesta pasar a la acción, aunque a veces, claro, puedes toparte con los inconvenientes naturales de no haberlo planeado todo. Pero a vos no te importa, porque si un día tomas el camino equivocado, sabes que podrás volver.

Te dejas guiar por lo que sientes, incluso cuando las cosas parecen no tener una explicación lógica. Por eso, quienes te ven de afuera, muchas veces no te entienden. ¿Cómo consigue caer siempre de pie?

Al final, incluso de las formas más improbables, consigues dar con soluciones a todo.

Si viste un jarro con flores

Si lo que viste primero fue un jarro con flores, eres una mente analítica. Te importa mucho tener el control sobre las cosas, y por eso, muchas veces, te cuesta tomar decisiones.

No te fías del instinto, y por eso tratas de ser meticuloso. Eso consigue que siempre obtengas los resultados más o menos esperados, y que las cosas a tu alrededor parezcan fluir sin problemas.

El verdadero problema lo tienes cuando algún factor con el que no contabas se interpone en el camino. Te cuesta cambiar de dirección cuando pensabas que las cosas ya marchaban bien así, y puede que te paralices por un tiempo.

Sin embargo, tu gran poder de analizar la realidad te permite, al final, empezar de nuevo hacia un puerto mejor.

Si viste la manzana

Si lo primero en que fijaste tu atención fue en la manzana, sin duda eres una persona excepcional, con gran capacidad de equilibrio.

Sabes manejar tus sentimientos y escuchar tu instinto, pero nunca dejas que este le gane a la razón. Simplemente, la acompaña.

De esta manera, logras mantenerte en armonía contigo mismo y con el entorno. Eres un gran consejero, y las personas te buscan siempre para pedir tu consejo y apoyo. La parte mala, es que cuando eres tú quien necesita un consejo, puedes sentirte un poco solo.