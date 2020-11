¿Qué imagen elegís? Este test psicológico revela tu nivel de narcisismo

Con este test psicológico, que es furor en las redes sociales, vas a poder descubrir cuál es el nivel de tu narcisismo. ¿Te animás?

Con este sencillo test psicológico vas a poder descubrir cuál es tu nivel de narcisismo. A través de una prueba muy rápida y simple de llevar a cabo, en la cual debés elegir entre cuatro imágenes parecidas pero diferentes, conocerás la respuesta.

Cada nuevo test psicológico que circula en las redes sociales se convierte en furor. Estas cuatro imágenes sirven para investigar en el inconsciente de cada uno y descubrir nuevas características de la personalidad de cada uno.

Sigmund Freud encontró en las mujeres un aumento en el narcisismo centrado en el cuerpo después del desarrollo. Todos somos narcisistas pero, cada uno, en un nivel diferente.

El test del narcisismo

¿Qué imagen elegiste?

Al seleccionar una de estas 4 imágenes, vas a descubrir cuál es el tuyo.

Imagen 1

Sos una persona bastante reservada y modesta. No solés hacer alarde de tus cualidades y tenés mucha clase. Al ser observado, se te despierta la vergüenza, pero esto te hace aún más irresistible a los ojos del espectador.

Imagen 2

Tenés conocimiento de que vivís en la sociedad de la imagen y participás de ella mirándola críticamente. Tu estilo difiere del de los demás, ya que tenés tu propia identidad bien establecida que sabe comunicar a la perfección.

Sos coherente con tu verdadero ser y no te dan vergüenza tus defectos ni tampoco tu costado más inmaduro. No te importa buscar admiración, pero ciertamente no buscás presumir. Vivís bien en tu propia piel y estás a gusto con los demás.

Imagen 3

Sos una persona a la que le gusta presumir y mantenerse en el centro de atención. Ciertamente no te gusta pasar desapercibido. Consciente de tus habilidades, usás todas las armas a tu disposición para seducir y conquistar a los que te interesan.

Imagen 4

Tenés un nivel de narcisismo saludable. No tenés problemas para aceptarte como sos ya que creés tener grandes cualidades y siempre sabés cómo presentarte de la mejor manera. Cuidás mucho tu cuerpo y sabés cómo mostrarlo.

Sabés rodearte de personas que te dan tu espacio y que están dispuestas a escucharte con atención y admirarte. Quizás sos una persona demasiado concentrada en vos misma y no podés sentirte satisfecho del todo con algo.