Lo primero que veas en este desafío visual te revelará detalles sobre tu inteligencia

¿Tienes una mente analítica o intuitiva? Conocé detalles ocultos sobre ti en este novedoso test de personalidad. Animate a enfrentar este desafío viral

Los test psicológicos se han convertido en el contenido más compartido y viralizado en las redes sociales, desplazando así a los complejos retos virales de Facebook. Muchas de estas pruebas son capaces de revelarnos aspectos de nuestra personalidad y otras hasta detalles ocultos sobre nosotros mismos. Así te traemos este test que es capaz de revelar si posees una inteligencia analítica o intuitiva.

Mira detenidamente la siguiente imagen que te mostraremos a continuación y que, al parecer, esta compuesta por varios elementos, sin embargo tienes que elegir uno, específicamente el primer que viste. Recuerda que debajo de la ilustración te revelaremos lo que significa cada figura que aparece en este test psicológico. Sin más, responde: ¿qué ves primero?

Lo primero que veas en este desafío visual te revelará detalles sobre tu inteligencia

Si viste la cara de una chica

Si viste primero el rostro de una mujer, sin duda posees una mente intuitiva. Generalmente sientes que sabes lo que tienes que hacer, aunque muchas veces no puedas explicarlo siquiera. No te cuesta pasar a la acción, aunque a veces, claro, puedes cruzarte con los inconvenientes naturales de no haberlo planeado todo. Pero a ti no te importa, porque si un día tomas el camino errado, sabes que podrás volver. Te dejas guiar por lo que sientes, incluso cuando las cosas parecen no tener una explicación lógica. Por eso, quienes te ven desde fuera, muchas veces no te comprenden. ¿Cómo consigue caer siempre de pie? Al final, incluso de las formas más improbables, consigues dar con soluciones a todo.

Si primero viste un jarro con flores

Si lo que viste primero fue un jarro con flores, quiere decir que tienes una mente analítica. Te importa mucho tener el control sobre las cosas, y por eso, muchas veces, te cuesta tomar decisiones. No te fías del instinto, y por eso tratas de ser muy detallista. Eso consigue que siempre obtengas los resultados esperados, y que las cosas a tu alrededor parezcan no tener problemas. El verdadero problema lo tienes cuando algo se interpone en el camino. Te cuesta cambiar de dirección cuando pensabas que las cosas ya marchaban bien así, y puede que te paralices por un tiempo. Sin embargo, tu poder de analizar la realidad te permite, al final, empezar de nuevo hacia un puerto mejor.

Si viste primero la manzana

Si primero te fijaste en la manzana, sin duda eres una persona excepcional, con una extraordinaria capacidad de equilibrio. Manejas muy bien tus sentimientos y escuchas tu instinto, pero nunca dejas que este le gane a la razón. Simplemente, la acompaña. De esta manera, logras mantenerte en armonía contigo mismo y con el entorno. Eres un gran consejero, y las personas te buscan siempre para pedirte apoyo. La parte mala, es que cuando eres tú quien necesita un consejo, puedes sentirte un poco solo.