Test de las figuras: ¿querés saber cuáles son tus mayores miedos?

Los tests psicológicos han tenido mucho éxito durante el aislamiento y todavía son una alternativa muy elegida por los usuarios en redes sociales

En internet y redes sociales circulan diferentes test. Algunos te dicen cómo sos en el amor, tus principales características, cómo sos, qué es lo que más te gusta o cómo te ven los demás.

En esta oportunidad, te traemos un test rápido donde lo único que tenés que hacer es mirar la imagen y, lo primero que veas, va a revelar uno de tus mayores miedos. Creer o reventar. ¿Te animás?

El test de las figuras

¿Qué figura viste primero?

Aves

Si lo primero que viste son las aves es porque, probablemente estés atrapado de alguna manera y sólo vos sabés la causa. Tu mayor temor, aunque más que temor es terror, es el cambio, y eso puede impedirte alcanzar tus sueños. A veces hay que mirar hacia adelante y dejar atrás la comodidad del pasado. Salir de tu zona de confort casi siempre es la mejor opción.

Raíces

El liderazgo es lo tuyo y así te percibe el resto de las personas. Hecho para el poder, el éxito y la capacidad de influir en otros para bien. Tu miedo más grande radica en asumir los grandes riesgos que son necesarios para generar los cambios que ves en tus visiones. Si lográs perder el miedo y ayudás a quienes te rodean a sacar lo mejor de sí tenés el éxito asegurado.

Rostro

Sos una persona pensante, creativa y excelente para generar ideas. Sin embargo, tu miedo al cambio y al fracaso, te perjudican mucho. Ya lo dice el dicho "el que no arriesga no gana". A veces no es la mejor opción detenerse a pensar tanto. Hay momentos donde hay que actuar. Aprendé a manejar esos tiempos.

Árbol

Te gusta el contacto con las personas. Sos muy sociable y a menudo tenés éxito sintiéndote muy conectado con los demás, no importa si sean nuevos o viejos amigos. Tu mayor temor es ser independiente y enfrentarte a lo desconocido.