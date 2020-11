¿Un gato o una persona? Lo primero que veas determinará tu personalidad

El nuevo desafío visual, que se volvió tendencia en las redes, determina cómo es tu personalidad en base a lo primero que puedas descubrir

Los desafíos visuales se volvieron algo muy común a lo largo de todo el 2020, esto debido a la cuarentena y la dificultad que representan estos retos para resolverse, pero en esta ocasión dependiendo lo que veas primero en la imagen te ayudará a conocerte un poco mejor.

Durante la interminable cuarentena miles de internautas se dieron a la tarea de resolver y compartir diferentes acertijos visuales que ponían a prueba la capacidad de concentración y de percepción en distintas imágenes para lograr resolver el puzle.

Pero en este caso, y a diferencia de la mayoría de acertijos visuales, este nuevo reto viral tiene un propósito más personal. La imagen y lo primero que veas puede ayudarte a conocer un poco más como es tu personalidad.

El desafío

El juego consiste en observar atentamente la imagen que te mostraremos a continuación y rápidamente decir en voz alta que figura es la primera que encontrás. De esta forma quedará el registro y no podremos mentir sobre lo que captó nuestro cerebro.

La dificultad radica en que la imagen posee una gama de colores monocromáticos, es decir que están contrapuestos los colores blancos y negros, y allí es donde se esconden las dos figuras.

Hay posibilidades, dos figuras que se pueden observar y cada una significa algo distinto. Una de ellas es un gato, mientras que la otra son dos personas mirándose de frente la una a la otra.

El gato

Si lo primero que viste en la imagen es el gato significa que podrías ser una persona con una mentalidad bastante moderna y abierta, que además prioriza la libertad de pensamiento del otro. No te gusta estar en lugares donde te condicionen ya que sos un alma libre que no le gusta estar encerrada. Sos un ser social que no tiene ninguna barrera a la hora de conocer y socializar con nuevas personas.

Los rostros

Ahora bien, si lo primero que viste en la imagen son las dos caras mirándose significa que sos una persona centrada que prefiere seguir las reglas para obtener lo que quiere. Quienes ven primero estas siluetas suelen ser más conservadores pero determinados en sus deseos. Este rasgo individualista de superación marca la relación que entablas con las demás personas en muchos casos poniendo por delante el trabajo y el éxito por encima de los vínculos familiares.