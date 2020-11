Test de personalidad: ¿cómo te posicionás frente a la vida?

La propuesta de este test es que elijas una de las tres figuras de la imagen y luego te deslices hacia abajo para encontrar el resultado

El subconsciente es reconocido como la fuente de creatividad, intuición, inspiración, conocimiento interno, interconexión e iluminación espiritual. Dentro de este reino, la realidad cambia y se expande, creando una matriz que es mucho más elástica y multidimensional de lo que la mente consciente percibe.

El símbolo, la imagen o imagen representativa, transmite el pensamiento, concepto o idea completa sin el uso de palabras para describirlo. De aquí el proverbio, "una imagen vale más que mil palabras".

Los mensajes que recibimos de nuestros sueños y los símbolos forman parte de nuestro subconsciente.

A continuación te proponemos que elijas una de las tres figuras de la imagen y luego busques el resultado de tu elección.

Esta es la imagen para resolver el test

¿Qué figura elegiste?

Figura 1

Tu principal característica es que decís lo que pensas. Sos directo y preciso, no das vueltas. Sos flexible y te adaptás a lo que se te presente enseguida. No dudás tanto como los demás cuando se trata de tomar de decisiones. Tus amigos y familiares saben que siempre les vas a decir las cosas como son exactamente, sean buenas o malas. Y ellos valoran mucho eso de vos, aunque a veces tanta franqueza puede caer un poco mal y puede que te metas en problemas.

Figura 2

Si elegiste la figura número dos es porque preferís ir con cautela. Moderado y equilibrado. No te gusta ir hacia los extremos y te gusta pensar y sentir que tenés el control de la situación. La seguridad y la estabilidad son muy importantes para vos. Siempre pensás dos veces antes de hablar o de tomar una decisión y preferís no tomar partido por nada ni nadie en situaciones difíciles, no te gusta la confrontación.

Figura 3

Ahora bien, si elegiste la tercera imagen es porque tenés un sentido fuerte de tu propio espacio. Pero no te importaría salirte de tu zona de confort, aunque otras personas consideren esas posiciones como peligrosas. De personalidad introvertida, te gusta explorar la mente y el mundo con profundidad. Sos de pocos pero de buenos amigos.