Test de la botella: solo mira la imagen y los psicólogos descubrirán cómo piensas

Esta imagen está preparada para que las personas adultas la vean de una manera diferente a como la ven los niños. ¿Cómo la ves tú?

Esta imagen te permitirá descubrir si tienes la mente de un niño o un adulto. Es que fue diseñada, justamente, para que los más chicos vean una cosa, y los más grandes otras.

Por eso, es ideal para saber el grado de inocencia que posees, y tu manera de pensar y razonar.

Mira la imagen y dinos... ¿Qué hay dentro de la botella?

¡Tu primera respuesta es la que cuenta!

Si viste una pareja en situación sensual, no te preocupes. No eres un pervertido ni nada por el estilo, simplemente que la sensualidad de la pareja es lo primero que llama tu atención.

En tu adultez has visto cientos de imágenes de carácter sexual, y no es de extrañar que entonces esta llame tu atención.

Pero... ¿No viste acaso también los delfines?

Si no los has visto bajo ningún concepto, y ni siquiera ahora que lo he dicho logras verlos bueno, quizá sí tengas la mente apenas sucia. O al menos, es que tu inocencia ha quedado muy atrás, y no puedes pensar ni mirar con ojos de niño.

Pues ello es lo primero que los niños ven (y a veces, lo único): 9 delfines danzando dentro de la botella.