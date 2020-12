Ellen Page se declaró transgénero y cambió su nombre

Su anuncio tuvo miles de comentarios de apoyo en las redes sociales. Incluso, desde la cuenta oficial de Netflix en Twitter celebraron su decisión

La protagonista de films como Juno, X-Men: La decisión final y la serie The Umbrella Academy, Ellen Page, anunció mediante un comunicado dirigido a los medios y a sus fans, que es transgénero y que su nombre de ahora en más es Elliot Page.

El anuncio llegó a través de las redes sociales y en su mensaje agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y seres queridos, y se comprometió a seguir luchando por los derechos del colectivo LGBTI que, aún en los tiempos que corren, se enfrenta a muchos prejuicios y desigualdades.

El texto redactado por Page, de 33 años, comienza de la siguiente manera: "Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida.

Y sigue: "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero". El actor nominado al Oscar en 2008 por su desempeño en en Juno manifestó que siente "una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje".

"No puedo ni expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ", enfatizó.

Page se casó hace dos años en una ceremonia secreta

El actor está casado desde hace dos años con la bailarina Emma Portner, que manifestó el apoyo a la decisión de su pareja a través de las redes sociales: "Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que me acompañéis en el ferviente apoyo a la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Os quiero mucho", ha asegurado la bailarina, a la que se han terminado sumando los comentarios de apoyo de otras celebridades como Miley Cyrus, Patricia Arquette y Olivia Munn, entre otras.

El actor es un activista icónico dentro de la industria de Hollywood por los derechos del colectivo LGBTI, al que reivindicó publicamente al anunciar su homosexualidad en 2014 durante una conferencia sobre los derechos de los homosexuales en Las Vegas. En aquel entonces manifestó: