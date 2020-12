Test: ¿cómo manejás las situaciones difíciles en tu vida?

La prueba es sencilla; solo es necesario mirar una imagen -que tiene dos posible interpretaciones- e identificar qué fue lo que se vio primero

El cuerpo humano es manejado por el cerebro que, para llamarlo de alguna manera, podemos decir que es el piloto. Es el que lo conduce y dirige para que funcione "correctamente". Pero, aunque la ciencia avanza y cada vez sabemos más sobre la mente y cómo funciona, aún quedan muchas incógnitas por resolver.

Sin embargo, de algo sí que estamos totalmente seguros: lo que tendemos a identificar primero, suele ser un reflejo de nuestras emociones y de nuestra personalidad. Por ejemplo, todas nuestras decisiones, ya sea por dulce o salado, perros o gatos, están "afectadas" por vivencias propias y, todas ellas, reflejan algo personal.

La prueba de hoy es muy fácil. Aquí hay una imagen con dos posibles interpretaciones. Mirala bien y quedate con lo primero que veas. Debajo podrás encontrar los resultados para saber cuál es tu actitud ante ciertas situaciones problemáticas.

¿Qué ves primero?

Los resultados del test

Un perro

Tu característica principal es que sos una persona optimista. Por lo general ves el vaso medio lleno. Todo lo ves color de rosas. Es más, también tenés la capacidad de explicar algo que ya ocurrido de forma positiva.

Te gusta pararte a pensar y analizar los hechos que hicieron que todo saliera como vos querías. Y, si algo sale mal, no te echás culpas e identificas los contratiempos que lo provocaron.

Dos gatos

Si lo primero que viste es a dos gatos, significa que, por lo general, tenes una tendencia a ver las situaciones complicadas de una forma pesimista, incluso dudosa. Tenés tendencia a ser indeciso por miedo a equivocarte y que las cosas te salgan mal. A veces es mejor pensar que la frase "el que no arriesga no gana" es lo mejor que te puede pasar. De lo contrario, lo único que vas a conseguir es no saber tomar decisiones importantes y tropezarte una y otra vez con la misma piedra. El pesimismo te hace ser muy precavido en la mayoría de las ocasiones, pero también te hace pensar que todo lo malo es por tu culpa y que siempre va a ser así.