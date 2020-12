Maradona salvó del suicidio a un ex compañero de Selección: mirá el tatuaje que se hizo como agradecimiento

Pedro Monzón jugó el mundial de Italia junto al Diez, quien evitó que se suicidara luego de una fuerte depresión. Y no dudó en tatuarse al astro

Pedro Monzón fue jugador de la Selección Argentina que participó del mundial Italia 90 y compañero de Diego Armando Maradona. Tras haber participado de aquel torneo juntos, ambos jugadores mantuvieron el contacto por varios años.

"Yo tenía muchas ganas de suicidarme, estuve por hacerlo en varios años", relató Monzón en su momento. "Me había separado, vivía en un local que tenía, estaba mal económicamente y a veces incluso no tenía para comer", expresó Monzón en una entrevista que brindó tras la muerte de Diego.

Monzón tatuándose al Diez

"Buscaba excusas pero no lo quería hacer. Tenía la pistola en la mano y no lo hacía", rememoró. Un día, se le ocurrió llamar a Maradona.

"Si no viene, me suicido", afirmó en ese entonces. "No te preocupes, aguántame un rato", recordó que Diego le dijo tras su llamado.

Al cabo de cinco minutos, el Diez estaba en la casa de Monzón. En ese entonces, Pedro solo tenía una silla y le ofreció a Diego que se sentara ahí.

"No, si vos estás en el piso, yo me siento con vos en el piso", sentenció el diez aquel día.

El rostro del 10 el brazo de Monzón

"Le dije que mi hija había nacido hacía dos meses y no la conocía porque no tenía plata para ir a Tucumán. Le dije que no tenía ni para ir a verla", contó Monzón. "Después de eso fui a verla, tuve para comer y un montón de cosas", finalizó.

Hoy, Pedro Monzón es el director técnico de Argentino de Quilmes, equipo que milita en la B Metropolitana y a modo de homenaje y recuerdo de aquella persona que le salvó la vida, Pedro se tatuó la cara de Diego Maradona en su brazo.

Cifra millonaria: cuánto gastaba Maradona por mes

Jorge Rial comenzó diciendo "miren esta cifra", fiel a su estilo directo, comenzando un nuevo debate. Se refirió así al estado financiero de Diego Maradona durante los meses previos a su muerte.

En ese momento se pudo ver en la pantalla el número: "$10 millones". Rial continuó: "No parece mucho al lado de todo lo que tiene Diego. Pero, ¿saben qué es esta cifra de 10 millones?"

"Más o menos, pesos más, pesos menos; eran los gastos fijos de Maradona por mes. Esto se iba todos los meses y un poco más también. Quiero decir, se iba todos los meses de la cuenta de Diego. Él lo dijo varias veces ‘yo estoy alimentando y sostengo 50 familias’. Desde su familia hasta empleados, su estructura acá y afuera", continuó explicando.

Luego se preguntó quién pagaría todos esos gastos luego del fallecimiento de Maradona. "Todo lo que hizo Diego es una fortuna, pero esa fortuna tiene gastos mensuales. Además, se van depreciando los bienes. El dinero se lo va comiendo la inflación. Eso que parece mucho, sin no lo liquidás rápido, se te deprecia", analizó.

La fortuna de Maradona: en bienes y billetes, mucho para repartir

Antes de morir, el astro futbolístico Diego Armando Maradona decidió donar parte de su legado que asciende a u$s 100 millones. Entre su patrimonio figura un lujoso hotel de cinco estrellas en La Habana (Cuba) además de otras propiedades en Venezuela, Italia y China.

Aún no ha trascendido a quién será donado este hotel, pero las leyes argentinas estipulan que sus hijos tendrían igualmente derecho a una "porción legítima", de hasta dos tercios de su fortuna.

Entre sus herederos figuran sus dos hijas mayores fruto de la relación con su primera mujer, Claudia Villafañe, un tercer hijo de siete años de su relación con Verónica Ojeda, y dos primogénitos no reconocidos, uno de madre napolitana, y el otro de una relación fugaz en Buenos Aires. Su última pareja fue Rocío Oliva, 31 años menor que él.

Además del hotel en Cuba y otras propiedades en distintos países, Maradona atesoró un variado patrimonio que incluye varios coches de lujo como un Rolls Royce valorado en 300.000 euros o un a anillo de brillantes de 300.000 euros que recibió durante su estancia en 2018 en Bielorrusia.

A escasas horas de su fallecimiento, la situación económica del mejor jugador de fútbol de la historia comienza a ganar visibilidad dado el inminente escenario de sucesiones y herencias a repartir. La parte que corresponde a los hijos de Diego Maradona está fijada en las dos terceras partes de los bienes, pero esa división puede entrar en suspenso si el astro dejó donaciones establecidas.

Gianinna, Dalma, Diego Armando Maradona Sinagra, Jana y Diego Fernando Maradona Ojeda son, hasta el momento, los hijos legítimos que recibirían una parte del legado monetario de Diego. Pero aún resta esclarecer el status legal de Santiago Lara, en Argentina, y Joana, Lu y Javielito, en Cuba, que también podrían adquirir derechos sobre la herencia.

Ahora bien ¿cuánto dejó el astro? La fortuna del D10s del fútbol es difícil de estimar en tanto comprende bienes y propiedades dispersos tanto en Argentina como en distintos puntos del mundo. Por supuesto que, a tono con el estilo de Diego a lo largo de su vida como celebridad, no faltan las excentricidades.

Una muestra está en el vehículo militar anfibio Overcomer Hunta que recibió durante su experiencia en Bielorrusia. En 2018, el crack argentino fue nombrado presidente del FC Dínamo Brest y entre los regalos que se le entregaron se ubicó esa unidad de más de dos toneladas dotada con una hélice en la parte trasera para facilitar la navegación.

Maradona desfila en el vehículo anfibio que recibió en Bielorrusia.

El precio del "tanque" en cuestión parte de los 70.000 dólares. También en ese país se le hizo entrega de un anillo de brillantes valuado en algo más de 300.000 euros. La joya en cuestión fue largamente exhibida por los medios locales toda vez que Maradona saltaba a la cancha como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El vínculo de Diego con el FC Dínamo Brest incluía un contrato a tres años por el cual el Pelusa percibiría 20 millones de dólares.

A los bienes antes mencionados hay que añadirle dos autos de lujo que dejó en Dubai. El primero, un Rolls Royce Ghost de 300.000 euros, el segundo, un BMWi8 de 145.000, siempre en moneda europea. En Emiratos Árabes, por entrenar al Al Wasl, Maradona recibió 5 millones de dólares.

Por el lado inmobiliario, Diego era dueño del edificio de Segurola y La Habana, en Villa Devoto, citado en el recordado desafío del Diez a Julio César Toresani en 1995. Además se mantuvo como propietario de un departamento en el mismo barrio, una casa en Nordelta, otro inmueble en Puerto Madero y hasta de la casa en la que hoy viven Rocío Oliva -ex pareja- y su familia.

Fuera de la Argentina, y a través de terceros, mantenía bajo control un hotel en Cuba y percibía regalías por ponerle su nombre a escuelas de fútbol en China.

Por contratos, Diego obtuvo más de 1,5 millones de dólares entre 2018 y 2019 de parte de Konami, firma que incluyó su imagen en el videojuego PES 2017. En México, donde Maradona alcanzó dos subcampeonatos en la Liga de Ascenso MX (entre 2018 y 2019), el astro percibió algo más de 1,6 millones de dólares sólo en concepto de salario.

También en Bielorrusia, Diego recibió un anillo valuado en 300.000 euros.

Dólares y contratos

Dado su rol como estrella del fútbol, además recibía de la FIFA cerca de 15.000 euros sólo por asistir a determinados partidos oficiales. Según constató iProfesional, sendas plataformas que miden la fortuna de las celebridades aseguran que la fortuna de Maradona al momento de su fallecimiento merodeaba los 75 millones de dólares.

Hay sitios más conservadores: es el caso de Celebrity Net Worth, que reducen el cálculo de patrimonio a sólo 500.000 dólares. Tan sólo los últimos contratos abrochados por el Diez tiran abajo el estimado anterior.

Hasta el último momento de su vida, y para beneplácito de su entorno, Diego funcionó como una auténtica máquina de facturar. Lo que sigue, ahora, es la segura batalla por repartir el resultado económico de un hombre que, perfecto dentro del campo de juego, lo ganó todo.