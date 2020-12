El test de las debilidades: ¿qué ves primero en la imagen?

Un nuevo test psicológico se hizo viral a través de las redes sociales, en donde los usuarios descubrieron cuál es su debilidad

Además de las fortalezas, una persona también quiere saber cuál es la mayor debilidad. Y así se puede resolver en este test psicológico.

Cientos de usuarios vieron este nuevo desafío en las redes sociales y quedaron impactados con los resultados, después de responder qué es lo primero que veían en la imagen.

La imagen para conocer los resultados del test

¿Qué viste primero?

Si lo primero que viste es al hombre atado significa que sos alguien al que no le gusta tomar decisiones trascendentales y preferís que otros lo hagan por vos. Tu temor a cometer errores es algo que no te deja actuar con libertad, y no te animás a arriesgar en varios aspectos. Si querés lograr el éxito, deberás confiar más en vos mismo.

Si lo primero que viste es la valla, significa que estás presentando ciertas dificultades para relacionarte con las personas, y eso te centra mucho en lo que te pasa a vos mismo. Deberías abrir más tus sentimientos para dejar atrás el pasado, que te trae bastante dolor. Intenta vivir más tu presente y disfrutar de lo que te sucede.

Si lo primero que viste es el barco debés prestar más atención a lo que te está sucediendo en este momento, dado que tu forma de ser no te permite disfrutar esas pequeñas cosas que te ocurren a diario. Dejá de un lado la vida perfeccionista, la vida no es eso. Intentá bajar tu nivel de exigencia con vos mismo y los que te rodean.

Si lo primero que viste es la calavera puede que seas alguien con una gran preocupación por todas las cosas que te ocurren, algo que no te deja relajarte en ningún momento. Felicidad y preocupación pueden ser complementos, no te inclines solo por la segunda.