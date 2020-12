El test de las flores: ¿estás listo para una nueva relación?

Muy frecuentemente las personas tienen el deseo de crear una relación con una persona que las entenderá y apoyará en todo. Pero no siempre se encuentran preparados para esto, y nuestro deseo por sí solo puede no ser suficiente. Querer algo y estar preparado para ello no siempre es lo mismo.

Las rosas para resolver el test

¿Qué flor elegiste?

1. Casi listo

Si elegiste la primera rosa, es porque estás listo para encontrar a tu amor. Has superado muchos obstáculos y ahora tenés muy claro lo que te gusta y lo que no te gusta de una relación.

Lo único que necesitás para estar completamente preparado para una relación formal es pasar más tiempo solo. ¡Aunque en realidad las relaciones más saludables no se construyen en función de la necesidad sino en el deseo!

2. Estás listo

Si elegiste la segunda flor, ¡felicitaciones! Sos una persona preparada para una relación seria. Has aprendido a curar heridas y finalmente te has dado cuenta de que antes de poder pensar en estar con otra persona, debés sentirte bien con vos mismo.

Es por eso que te tomaste el tiempo para mirar hacia adentro y sanar, y ahora sabés que amar a alguien es elegir esa compañía, pero nunca dependas de ellos.

3. Aún no estás listo

Si elegiste la tercera flor, es porque todavía necesitás curarte. Es posible que ya hayas experimentado relaciones tóxicas o algo similar, y aún no te hayas abierto al mundo.

Si querés una relación, es porque te sentís solo. Pero ya sabés, esta soledad no depende de las relaciones, está conectada con tu entorno, con las personas que realmente te quieren, tu familia, tus amigos, etc.

Sumergite en vos mismo y recordá que sos una persona que tiene algo que dar a este mundo. Estarás listo para una relación cuando te encuentres firmemente de pie como persona, sin importar quién esté a tu alrededor.