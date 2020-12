El test de los espejos: ¿cómo te ven las personas de tu entorno?

A veces, cada persona quiere verse a sí misma a través de los ojos de otros, es decir, tener un acercamiento sobre cómo las ven los demás

A veces, cada uno de nosotros quiere vernos a nosotros mismos a través de los ojos de otras personas para saber todo lo que piensan de nosotros. ¿Nos ven como lo queremos?

Cuando nos miramos en el espejo, vemos un reflejo que es similar a cómo nos ven los demás. En qué medida esta imagen caracteriza nuestra verdadera esencia, solo nosotros lo sabemos.

Pero el propósito de esta prueba es descubrir qué tan exitosos podemos mostrarnos como queremos aparecer a los ojos de otras personas.

Todo lo que tenés que hacer es mirar la imagen y elegir uno de los espejos que mejor refleje tu personalidad.

Los espejos del test

¿Qué espejo elegiste?

Espejo número 1

Tus conocidos y amigos te conocen como una persona decidida y muy sincera. No tolerás el engaño, la mentira, te cuesta perdonar a alguien que te ha engañado al menos una vez.

Nunca te gustó mentirle a los demás y siempre dices la verdad, aunque pueda doler. En todas las áreas de la vida, se esfuerza por elegir el camino directo, incluso si puede ser difícil.

Espejo número 2

Todo el mundo sueña con tener un amigo como vos. Sos la persona con la que siempre podés contar. Los intereses de los demás los ponés por encima de los tuyos. Tenés una palabra amable para todos, siempre estás ahí y siempre estás listo para abrazar y apoyar a quien lo necesita.

Tus amigos pueden contactarte en cualquier momento si algo sale mal con ellos, si alguien necesita ser consolado, o incluso si solo necesitan tu consejo. Hay ocasiones en las que está listo para dar lo último para ayudar a alguien que se encuentra en una situación más difícil que vos.

Espejo número 3

Para tus amigos, sos la personificación del sentido común. Nunca te arriesgás innecesariamente y sopesás cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar una decisión.

Siempre ves la situación con claridad e intervenís a tiempo antes de que algo salga mal. Los demás siempre están interesados ​​en tu opinión y siempre la escuchan. Ves las dificultades como un desafío, pero solo luchás si siente que vale la pena.

Espejo número 4

Se sabe que sos empático pero no débil, romántico pero no ingenuo. Siempre estás preocupado por todos, desde perros callejeros hasta personas en problemas, harás todo lo que esté a tu alcance para ayudarlos.

No te avergüenza mostrar tus emociones frente a los demás. Creés que las lágrimas te hacen más fuerte porque eliminan tu dolor. Has perdonado a otros muchas veces y nunca le has hecho daño a nadie.

Espejo número 5

Se te considera una persona libre y fuerte que ama a las grandes empresas y no teme correr riesgos en ocasiones.

Las reglas te dan resistencia. Te encanta aprender de tu propia experiencia y recorrer de forma independiente todo lo que la vida tiene reservado para vos.

Espejo número 6

Sos un optimista incorregible y un tipo alegre a los ojos de tus amigos. Sos una persona que intenta abordar cualquier problema con una facilidad increíble y una actitud positiva.

Tu amor por la vida inspira a muchos, por eso para los demás sos una especie de "medicina" para el anhelo y la tristeza, cualquiera puede acudir a vos en busca de consuelo porque puedes secar cualquier lágrima.