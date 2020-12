El test de las velas: ¿qué tipo de persona sos?

Este test de personalidad propone definir qué tipo de persona es cada uno en función de una consigna: elegir una de las velas que se ve en la imagen

Este test psicológico propone definir qué tipo de persona es quien lo haga.

Solo requiere mirar la imagen y elegir una de las velas. La que te guste más será la que definirá el resultado de este test.

El test de las velas

¿Cuál de las velas te gusta más?

Vela número 1

Si elegiste esta vela, estarás un poco cansado y querrás relajarte. Pausa en vivo, tomate un tiempo para vos. No pasará nada terrible si "viajás" un poco de vida. Pero luego, descansando y volviendo al trabajo, ¡sentirás una increíble ola de fuerza!

Vela número 2

Si elegiste esta vela, significa que pronto recibirás algo con lo que has estado luchando durante mucho tiempo. Sos una persona exitosa y probablemente estés en una posición de liderazgo.

Vela número 3

Elegiste este noble color por una razón. Significa que viniste a este mundo con una misión. No tiene por qué ser un gran objetivo, pero contribuís significativamente a la sociedad.

Vela número 4

Sentí bien este mundo y sabé cuándo actuar y cuándo es mejor no remar a contracorriente. Es posible que las personas que te rodean no te entiendan, pero recordá que las personas que realmente te aman te aceptarán de todos modos. No te engañes. No intentes ser mejor para alguien.

Vela número 5

Si elegiste esta vela, serás una persona equilibrada que ha establecido una conexión con el mundo exterior, vive y disfruta cada segundo de su vida. Crecé de manera constante y aprenda algo nuevo. ¡Prepararse! Pronto recibirás un verdadero regalo del destino.

Vela número 6

En esta etapa de la vida, anhelás el conocimiento, querés ser mejor y más inteligente. Ahora es el momento de iniciar algún tipo de negocio. ¿Quizás soñaste con aprender algo nuevo, pero siempre pospones todo? Sabé que si las lecciones comienzan ahora, ¡la capacitación será fácil e interesante!

Vela número 7

Esta vela a menudo es elegida por personas valientes y apasionadas. ¿Elegiste tu amor o tu lucha? Escucharte a vos mismo. ¿Qué es más importante para vos ahora? Sea cual sea tu elección, recordá que el amor tiene mucho que ver.