Estos son los signos que peor la pasan en la época de las Fiestas

Para algunos signos del zodíaco las fiestas son motivo de encuentro, sonrisas y buena comida pero para estos, no todo es tan bueno

Las fiestas están cada día más cerca y algunos signos no están tan entusiasmados como otros según lo que dice la lectura del horóscopo para las siguientes fechas. La navidad y el año nuevo son fechas especiales para todos pero a cada uno le pega de diferente forma la celebración que finaliza el año.

Estos son los signos que peor la pasan durante las Fiestas

Cáncer

Aunque son un signo que están completamente vinculados a la familia, los amigos y el amor, llamativamente, para este año las festividades las van a sentir como un almuerzo o una cena más, donde van a comer cosas más ricas de lo normal y después seguirán su día como si nada. Casi que van por obligación.

Cáncer es uno de los signos que compone esta lista

Escorpio

A diferencia de los cangrejos, los de escorpio no van a pasarla muy bien en las fiestas porque no pueden tolerar ni hacer como si nada frente a familiares o conocidos que no les caen bien. Van a crear climas de tensión frente a cualquier comentario que haga la persona con la que no se lleva para nada, incluso, son capaces de levantarse de la mesa y retirarse con tal de no tener que poner buena cara frente a algo que les molesta

Acuario

Para el acuariano el problema es ponerse de acuerdo, le va a molestar absolutamente todo o no va a poder tomar decisiones, ¿Vitel toné o asado?, ¿En la casa de su mamá o en la casa de la tía?, ¿Llevo el postre o la bebida? Tal vez ni siquiera les importa demasiado lo que están dudando pero simplemente están molestos y no quieren saber nada con la festividad.