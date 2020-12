¿Qué viste primero?: tu respuesta define cómo enfrentás la vida

Este test psicológico propone mirar una imagen, definir qué viste primero y leer las respuestas para conocer cómo enfrentás la vida

¿Te han dicho alguna vez que siempre te dejás llevar por tu corazón? ¿O que te manejás con la cabeza "fría", como si no tuvieras sentimientos?

Lo cierto es que hay personas de todo tipo: están los que piensan mucho, analizando meticulosamente cada paso a dar, y los que son diametralmente opuestos, refiriéndonos a quienes se dejan arrastrar por sus sentimientos, es decir su corazón, sin medir consecuencias.

Vos, ¿en cuál de los dos grupos encajás? ¿Con cuál te sentís más identificado? Si no lo sabés o no estás seguro, este test psicológico te lo revelará. Ahora detenete y mirá la imagen.

La imagen para conocer los resultados del test

¿Qué viste primero en la imagen?

La cara del hombre

Si la primera figura que identificaste fue el rostro, esto apunta a que es tu cabeza la que domina tus acciones. Lo que da lugar a que con bastante frecuencia le des prioridad a analizar y contemplar todo antes de pasar a la acción. No te dejas llevar ni dominar fácilmente por las emociones...tomás el control de ti mismo y de tus sentimientos en vez de que sea lo contrario. No te gusta correr riesgos. Sos calculador, evaluás los pro y contras para poder elegir la que considerás será la mejor opción. La templanza, la calma y un perfil analítico en el caso tuyo se imponen ante todo lo demás.

El niño pintor

Contrario a lo anterior, si lo que captó tu atención de la imagen fue el niño pintor, eso quiere decir que te dejás dominar por el corazón. No ocultás tus sentimientos y emociones, los dejas salir y no sólo eso... dejás que influyan poderosamente en tus decisiones. Conjuntamente, dentro tuyo vive ese niño interior, lo que hace que tengas esa inclinación creativa e infantil. Sos sensible, aventurero y te lanzás a hacer las cosas muchas veces sin pensar en las consecuencias. Como te dejás dominar por tus sentimientos y esto no siempre es el mejor proceder, puede que las cosas se te compliquen, pero no por eso usarás la cabeza, mayormente seguís dejando que tu corazón te dicte e indique el camino a seguir.