Impactante video del incendio en la casa de Alan Faena en Punta del Este

El siniestro se produjo este domingo en la casa de huéspedes de la mansión del empresario hotelero en la zona de La Boyita. Acceda al impactante video

Este domingo se incendió la casa de Alan Faena en la zona de José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay. El siniestro se produjo en la casa de huéspedes de la mansión del empresario hotelero en la zona de La Boyita.

"Esto fue cerca de las dos de la tarde. El casero fue quien alerta a los bomberos, pero un incendio que tomó gran parte de la vivienda", contó Guido Martínez en TN.

Video del incendio en la casa de Alan Faena en Punta del Este

Según detalló el vocero de los Bomberos de Uruguay, Pablo Benítez, cuando arribaron efectivos de un cuartel cercano al lugar "el fuego era generalizado en toda la estructura de la casa, las llamas eran muy intensas, un fuego muy violento, y pese al esfuerzo de mis colegas fue imposible evitar la afectación total".

Benítez indicó que "no había personas en el interior de la casa", por lo cual no hubo que lamentar heridos. Además, confirmó que no es la casa principal del hotelero argentino y desarrollador de bienes raíces.

A su vez, señaló que la destrucción fue total y que el hecho de que la casa estuviera revestida con madera en su interior y exterior ayudó a la rápida propagación de las llamas.

Al consultarle si al no haber nadie en la propiedad podría llegar a tratarse de una falla técnica, el vocero de bomberos dijo: "Está dentro de las posibilidades que analizamos. Estamos en la primera etapa de la investigación. Se realizó un peritaje de toda la escena y esa es una de las hipótesis que se manejan".

Se incendió la casa de Alan Faena en Punta del Este

Por último, Benítez contó que pudieron contactarse con Alan Faena.

El lugar del incendio se ubica unos veintidós kilómetros al este de la ciudad de Punta del Este, en el litoral atlántico uruguayo. La construcción de madera, que es uno de los lugares preferidos por el financista argentino se encuentra sobre el océano Atlántico en una zona cercana a José Ignacio.

La chacra está en primera fila entre la ruta 10 y la rompiente del océano. Del otro lado de la ruta se encuentra el parque de tanques de la empresa ANCAP que cuenta además, con una boya petrolera para recibir las partidas de crudo que cada veinte días adquiere la empresa estatal uruguaya. Personal de bomberos apostado en la terminal petrolera fue la primera en llegar al lugar del siniestro, pero poco pudieron hacer.

La mansión de Faena es una de las más imponente de la zona, con vista y salida de playa privada al mar. El predio es propiedad de Faena desde hace décadas, pagó por él 80 mil dólares cuando el lugar era muy poco conocido.

Alan Faena fue un pionero de la zona de La Boyita, allí instaló su imponente mansión "Tierra Santa", a la que en su libro "Alan Faena. Alchemy & creative collaboration. Architecture, design, art" definió como su lugar en el mundo en Punta del Este.

"Fue el sitio de mis batallas contra el poder del mundo y también con la propia naturaleza humana. Fue un momento en el que me enfrenté a mis propios miedos, arrojé preguntas al tumulto del universo y creí ser el universo", aseguró sobre el lugar, que se convirtió en su altar para el crecimiento espiritual.