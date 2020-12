El test de los animales: ¿qué viste primero en el dibujo?

Existen de los más variados e insólitos tests de personalidad y, muchas veces, nos revelan cosas de nuestro inconsciente, algo que realmente desconocíamos

Es por ello, que aquí te proponemos uno que, de manera muy rápida y sencilla, te va a permitir conocer aspectos de tu forma de ser que, tal vez, no conocías. Lo único que tenés que hacer es observar el dibujo y hacerle caso al primer animal que tu ojo vea. Debajo te dejamos las respuestas.

La imagen para resolver este test

Las respuestas de este test

Perro

Sos una persona que se destaca por ser extremadamente fiel y leal. Sos muy comprometido con todo lo que emprendes y eso te lleva a obtener excelentes resultados. Tenes un gran sentido de protección y tu debilidad está puesta en tus afectos. Sos muy vulnerable con los que más querés. Por ellos sos capaz de sacrificar tu propia felicidad con tal de verlos felices.

Gato

Sos una persona que, por lo general, sobresale del resto. De mente muy abierta. Odiás las limitaciones y salís corriendo de los espacios donde te sentís encerrado o atrapado. La zona de confort no es para vos: siempre estás buscando cosas nuevas para poner a prueba tus capacidades. Estás convencido de que la gente puede cambiar y mejorar sin importar los antecedentes que tengan.

Conejo

Extremadamente detallista, no pasás por alto ningún detalle. La objetivo e imparcialidad en la toma de decisiones parece ser lo tuyo. Incluso cuando no te benefician a vos. Te destacas por tu inteligencia y por la lógica con la que resolves los problemas. Siempre encontrás la manera correcta de abordar todas las situaciones que se te presentan. Para vos, los errores no están permitidos.