El test de las fotos: tu elección revela algo oculto de tu forma de ser

Para resolver este test es necesario mirar la imagen, que tiene cuatro fotos, y elegir una de ellas para conocer algo más de tu personalidad

Mirá con atención las 4 cartas y, la primera que elijas, va a revelar algo oculto de tu personalidad.

Elegí una de estas fotos

1. Te caracterizás por ser una persona noble, amorosa y muy bondadosa. Vivís en una constante búsqueda de paz y seguridad, para vos y para las personas que te rodean. Si creés que no tenés respuestas a tus esfuerzos o que tardan demasiado en llegar, no desesperes. Lo realmente importante es recordar que tu fuerza radica en el amor, que la bondad es parte de tu naturaleza y que tu principal responsabilidad es dar cada día lo mejor de vos. No esperes resultados inmediatos, con esfuerzo todo llega.

2. Tu principal característica radica en ser una persona emocional y con una sensibilidad altamente desarrollada, que te permite ser muy empática con las demás personas y comprender y disfrutar el mundo de una manera muy especial. Tenés una gran capacidad imaginativa y creativa. Es probable que tengas grandes talentos con: las artes, las manualidades, la pintura, la escritura o la música, pero que al mismo tiempo sientas que tenes grandes carencias y que pocas personas son capaces de comprenderte completamente.

3. Destacá en vos el hecho de ser una persona competente, enérgica y comprometida con lograr cada una de sus metas en la vida. Sabés lo bueno que es desarrollarte y alcanzar sueños y por esta razón trabajás arduamente hasta cumplir cada uno de tus propósitos. En algunos casos podrías llegar a ser muy perfeccionista y trabajar más allá de tus límites. Todos los días intentas ser un mejor mejor que ayer.

4. Alegre, enérgica y con un optimismo natural que te permite siempre ver el lado bueno y positivo de las cosas. Sos una persona feliz, pero un poco de tranquilidad y organización en tu vida, te ayudaría a sumar plenitud. Seguí compartiendo tu alegría con el mundo, pero avanzá por la vida con pasos firmes, un paso a la vez. Seguramente tengas una lista de cosas que quieras hacer: viajes, cursos, actividades y planes en general. No las postergues más. Confiá en la voz de tu intuición, que es esa voz profunda que nunca falla y que te indica el camino por el que tenés que avanzar.