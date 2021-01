Fuerte polémica en redes sociales: ¿Chuck Norris participó del asalto al Capitolio?

El famoso actor parece haber participado de los disturbios sucedidos el 6 de enero en Estados Unidos. Versiones encontradas y acalorado debate en Internet

El 6 de enero se produjeron en Estados Unidos disturbios que concluyeron con un asalto al Capitolio estadounidense, en el que participaron partidarios de Donald Trump. Luego de aquel evento, comenzó a circular una foto en la que supuestamente se ve al actor Chuck Norris en medio de los manifestantes.

Actualmente, Twitter es la red social donde se da un fuerte debate sobre si quien aparece en aquella imagen publicada se trata del Ranger de Texas o no.

Wait, so are we just not going to mention the fact that Chuck Norris was at the MAGA insurrection? pic.twitter.com/aIukJpoCmF — DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021

"Espera, ¿entonces no vamos a mencionar el hecho de que Chuck Norris estuvo en la insurrección de MAGA?", expresó un usuario.

Algunos usuarios estuvieron de acuerdo en que era Chuck Norris. Además criticaron al actor por apoyar a los republicanos.

I lost all my respect for Chuck Norris. BUH BYE pic.twitter.com/Bp6nJBIIng — sharknadoalert (@sharknadoalert) January 12, 2021

"Perdí todo mi respeto por Chuck Norris. BUH BYE"

Not y’all being surprised that Chuck Norris, a man who starred in a show titled "Walker, Texas Ranger," was at the MAGA insurrection....... pic.twitter.com/X3qECGbjzd — ????dev DECKER ™️ ✊???? (@dev_decker) January 12, 2021

"No les sorprende que Chuck Norris, un hombre que protagonizó un show titulado "Walker, Texas Ranger", estuvo en la insurrección de MAGA"

Otros sostuvieron que el que aparecen en la foto es simplemente un doble. Además publicaron otras fotos de este hombre justificando que no era Chuck Norris.

I don’t think that’s him. Chuck Norris has blue eyes, this guy has dark brown eyes. pic.twitter.com/yTm28v3Mxt — Tara ???????????? (@TaraHen31) January 12, 2021

"No creo que sea él. Chuck Norris tiene ojos azules, este tipo tiene ojos marrones oscuros", defendió otro miembro de Twitter.

Are we sure Chuck Norris was actually at the Capital Riots? These two pics make it seem like it’s two different people who look alike pic.twitter.com/njDDuEy2Zw — tBH (@JustSum_Asshole) January 12, 2021

"¿Estamos seguros de que Chuck Norris estuvo en los disturbios de la capital? Según estas dos fotos parece que son dos personas diferentes que se parecen".

Bro this is not chuck norris pic.twitter.com/g4QV41Pzdb — Z (@King_Z3R00) January 12, 2021

"Hombre, este no es Chuck Norris", aseguró.

Otros hasta realizaron el reconocimiento facial.

Facial Recognition puts it at 85%, which is a computers way of saying, yeah it kind of looks like him, but not really...(Personally, I'm 85% sure its not him) pic.twitter.com/6wU9tvkwXz — Scott P. (@sc0tt_p) January 12, 2021

"El reconocimiento facial lo sitúa en un 85%, lo que es una forma de decir para los ordenadores, sí, se parece a él, pero no realmente... (Personalmente, estoy 85% seguro de que no es él)"

Muchos usuarios dijeron que si Chuck Norris hubiera estado en el Capitolio preferiría defenderlo contra los partidarios de Trump.

WTAF man? Walker, Texas Ranger would be defending the Capitol against these seditionists! ???? pic.twitter.com/lqTNaB9wSn — Lady Liberty For The Win! ????????️‍???????????????? (@BrazenBetty_CA) January 12, 2021

"¡No mames! ¡Walker, el Ranger de Texas estaría defendiendo el Capitolio contra estos sediciosos!".

Otros bromearon diciendo que si Norris se hubiese puesto del lado de los manifestantes, Washington habría sido destruido.

I’m sorry but if that were really Chuck Norris, most of DC would be in ruins. https://t.co/VVWnPDSb6d — ???? (@JChris_816) January 12, 2021

"Lo siento, pero si ese fuera realmente Chuck Norris, la mayor parte de DC estaría en ruinas".

Otros dijeron que aunque Norris apoyara a Trump, no arriesgaría su vida yendo a una protesta durante la pandemia de coronavirus, señala Sputnik.

No doubt Chuck Norris is probably a Trumper- but he’s 80 and not trying to get covid. Let’s be real. — KO (@StatenIrished) January 12, 2021

"Sin duda Chuck Norris es probablemente un partidario de Trump, pero tiene 80 años y está tratando de no enfermarse con COVID. Seamos realistas", continuo justificando otro usuario.

El actor aún no emitió ningún comentario sobre estos rumores.