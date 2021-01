Reto visual: ¿podés encontrar las 10 diferencias?

Este desafío visual se hizo viral en las redes sociales. ¿Podrás encontrar las diferencias en estas cinco imágenes? ¡Intentalo!

Desde muy chicos, ponemos a prueba nuestra vista en juegos como el "veo, veo", pero hoy te traemos una propuesta superadora. A partir de estas ilustraciones, vas a tener que encontrar una diferencia en cada una con la imagen que está a su lado. ¡Suerte!

Los desafíos

A falta de una, te traemos cinco actividades para que te entretengas buscando las diferencias en cada una. Juntá toda la concentración que encuentres y jugá a detectar qué hay de diferente en estos pares de ilustraciones.

Primer ejercico: buscá la diferencia entre estas dos imágenes Segundo ejercico: buscá la diferencia entre estas dos imágenes Tercer ejercico: buscá la diferencia entre estas dos imágenes Cuarto ejercico: buscá la diferencia entre estas dos imágenes Quinto ejercico: buscá la diferencia entre estas dos imágenes

Hay altas chances de que hayas estado un rato largo buscando en qué difieren esas imágenes con sus mellizas. Definitivamente, focalizaste y entrenaste tus sentimientos de paciencia, atención y concentración. Si todavía no lograste el objetivo en las cinco imágenes, no te rindas. Este ejercicio no solo es para entretenerte u ocupar tiempo muerto, sino para agudizar tus sentidos para el futuro.

Las respuestas

Si a esta altura encontraste todas las diferencias, ¡felicitaciones! Sin embargo, si no hubo caso y te quedó alguna de estas actividades sin resolver, te mostramos las soluciones para que termines de completar el desafío. Los elementos cambiados están circulados en rojo para que te sea más fácil identificarlos.