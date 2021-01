Test psicológico: el helado que más te guste revelará cómo es tu personalidad

Todos tenemos nuestro gusto de helado preferido, y en este test psicológico se van a sacar a relucir rasgos de tu personalidad según el helado que elijas

En palito o en cucurucha, de crema o de agua, induatrial o artesanal, todos tenemos preferencias a la hora de tomar un helado. El postre cuya calidad se destaca en nuestro país puede llegar a decir mucho sobre nuestra personalidad y sobre cómo nos mostramos hacia el mundo.

¿Qué helado te gusta más?

Este test psicológico consta de elegir uno de estos seis posibles helados, para así conocer un poco más sobre tu personalidad y tus elecciones.

Elegí uno de estos seis helados y descubrí que rasgo de tu personalidad revela

¿Qué dice sobre vos el helado que elegiste?

1. Helado clásico

Tenés una personalidad tranquila y sólo una pequeña cantidad de energía cinética puede mantener una relación con el mundo exterior: al principio, te sentís incómodo en un nuevo entorno, pero una vez que te familiarizás, te resulta fácil conectarte con los demás.

En una relación emocional, siempre te gusta conocer exactamente la situación: das y pedís total sinceridad. Incluso si sos introvertido, confiás demasiado en los demás.

2. Helado en copa

Sos súper inquieto y tenés mucha vitalidad. Además, buscás plenitud sensorial. Te gusta disfrutar de la vida y todo lo que esta tiene para ofrecerte, aunque a veces tu inquietud puede hacer que quieras más y más. La energía que desprendés es atragtiva y magnética, con amigos y con desconocidos.

3. Helado en galletita

Sos muy sensible, confiable y sincero, pero tu personalidad es algo insegura. Esto que hace que busques el consuelo de los demás. Buscás confirmación y protección entre quienes te rodean, pero eso no impide que al mismo tiempo seas una persona en la que se puede confiar ciegamente. No soportás defraudar a la gente, pero tenés que aprender a priorizar sus intereses.

4. Helado de agua

Tu lema es la vida libre. No te suele gustar ningún tipo de promesa, así que si ya no amás a tu pareja, se acabó. Sin rodeos, no vas reflexionar sobre los buenos momentos y tomás decisiones concretas.

Te gusta viajar y conocer gente nueva ... En definitiva, siempre estás buscando nuevas experiencias y nuevos objetivos que te proporcionen la adrenalina adecuada para seguir adelante. Odiás estar aburrido, por lo que inventás cualquier cosa para no entrar en la monotonía.

5. Palito bombón helado

La característica principal que te describe es la curiosidad: no se te escapa nada y jamas te rendís antes de averiguar toda la información que necesitás. ¿Alguna vez consideraste convertirte en investigador? ¿Te das maña con los datos duros y los hechos?

Por otro lado, sos tu mejor amante ... Cuando te amás a vos mismo, nadie te ama.

6. En cucurucho

Estás lleno de vitalidad. Aunque seas básicamente un tradicionalista, te gusta vivir en un nuevo entorno. Cuando estás con amigos, solés ser un optimista irremediable, alegre y muy inteligente.

También sos una persona creativa e imaginativa, y solés entusiasmarte con muchos proyectos, asumiendo que tu lado joven nunca te haya dejado.