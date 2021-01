¡Qué descuido! Daba una entrevista en vivo y la cámara "escrachó" su juguete sexual

Las redes sociales no paran de inundarse de desopilantes historias que en tiempo récord acaparan la atención de millones. Ahora, una nueva publicación compartida en Twitter hizo estallar las redes en instantes.

En esta oportunidad, se trata de un video en el que una mujer daba una entrevista a un reconocido medio británico y, sin darse cuenta, dejó al descubierto su juguete sexual.

Todo ocurrió en momentos en que Yvette Amos, de Gales, dialogaba en vivo en la emisión del noticiero de las 10 horas de BBC Wales sobre el desempleo durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, al parecer, la joven olvidó esconder un vibrador con forma de pene que guardaba en un estante y, sin querer, la cámara lo "escrachó".

El divertido y curioso hecho no pasó inadvertido por Grant Tucker, un corresponsal de Medios y Entretenimiento del Sunday Times, quien hizo una captura de la entrevista y la compartió en las redes sociales.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk — Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021