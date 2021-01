El test de los animales: el primero que veas definirá tu personalidad

Este test psicológico permite descubrir cómo es tu personalidad, el conjunto de rasgos que define nuestra manera de actuar y pensar

La personalidad humana consta de una combinación de rasgos que nos diferencian entre nosotros, y por lo general, la actitud de cada persona se guía por sus rasgos centrales. Estas características primarias son las que definen el tipo de persona que somos y nuestra manera de hacerle frente a diversas situaciones. Si te interesa descubrir un poco más sobre tu personalidad, este es el test para vos.

¿Cómo hacer el test?

En la ilustración debajo, hay varios animales escondidos en medio del diseño colorido. El primero que veas, es decir el que primero sientas que se destaca sobre el resto, determinará tu carácter a la hora de encarar la vida.

Mirá la imagen atentamente y buscá los animales ocultos. El primero que veas revelará algo sobre tu personalidad

Qué animal viste primero

Jirafa

Si tus ojos fueron primero al lado superior de la imagen y viste la jirafa, sos una persona que tiene bien claras sus metas, por lo que se enfoca para lograr sus objetivos. Tu búsqueda no tiene nada de fama y fortuna, ya que tenés los pies bien puestos sobre la tierra y entendés a qué metas podés alcanzar y cuáles son imposibles.

Te caracterizás por tu humildad y modestia, que te permite ver más allá de lo evidente y por eso los demás valoran tu opinión. Antes de hacer algo, analizás la situación por las dudas, y eso te priva de realizar algunas actividades porque te arrepentís de hacerlas de antemano.

Koala

El koala en esta imagen representa tu personalidad adorable y tierna. Sos pura dulzura y diversión, y disfrutás de llevarte bien con todos.

Apreciás los pequeños placeres de la vida y no te complicás mucho, lo que no quiere decir que no te importe tu entorno. Siempre estás en búsqueda de la felicidad e intentás contagiarle una sonrisa a las personas. Tu personalidad amable y amena hace que todos disfruten de tu compañía.

Oso

Si viste primero al oso, significa que sos fuerte y protector al mismo tiempo. Tu gentileza y calidez con tus seres queridos no quitan que estés dispuesto destrozar a cualquiera que te amenace a vos o a tu familia.

Conocés el poder de tu fuerza, pero no siempre esos consciente de la de los demás. Te llevás bien con la soledad y le dedicás tiempo y atención a resolver tus propios asuntos. Siempre te llévate bien con quienes te rodearon porque el resto ve como entrañable a tu manera de ser.

Gato

El hecho de que hayas visto primero al gato indica que sos un guerrero y sobreviviente. El espíritu de batalla no lo es todo, ya que tu personalidad también tiene su lado adorable para aportar.

Tu instinto combativo hace que no tengas pelos en la lengua y siempre digas lo que pensás. No te importa lo que los demás opinen sobre vos, ya que preferís estar solo y concentrarte en lo tuyo.

Elefante

Sos una persona cálida y amable que busca tener éxito, siempre a través del camino correcto. Tu personalidad combina perfectamente grandeza y humildad. Además, sos una persona fuerte, pero tu humildad no te incita a alardearlo.

Esta fuerza nunca te lleva a imponer algo sobre el otro. Contás con una gran memoria, lo que no te impide perdonar al otro cuando se equivoca o te lastima.

Chanchito

Si el primer animal en cautivar tu vista fue el cerdito, se podría decir que sos una persona muy inteligente, astuta y que se adapta fácilmente a cualquier entorno. Tu agudeza y felixibilidad te permite adaptarte al entorno y tus objetivos.

Sos determinado, por lo que sabés exactamente lo que querés en la vida y luchás para obtenerlo con ayuda de tu inteligencia y habilidades.

Pato

Si bien por fuera pareces ser tranquilo, por dentro te agitás frecuentemente. Sos una persona reservada, por lo que casi nunca preferís compartir tus pensamientos con los demás. Es por eso que sólo tu círculo íntimo sabe cómo sos realmente y te conocen de verdad. Esta actitud hace que tus relaciones sean duraderas, pues te lleva tiempo construirlas.

Búho

Si el búho fue lo primero que viste, sos sabio y tranquilo, pero también poderoso. No solés actuar de manera precipitada y por lo general te tomás el tiempo necesario para elegir tus batallas, pero cuando lo hacés sos tan rápido y despiadado como un búho.

Para tu ventaja, tenés la habilidad de leer a las personas, por lo que reconocés a quienes actúan falsamente o con mala voluntad. Tu inteligencia es uno de tus mayores atributos.