Test espiritual: ¿en qué plano está tu alma en este momento?

Si últimamente te sentís medio perdido, este test te va a ayudar a descubrir por lo que está pasando tu alma y cómo maximizar esa experiencia

Para muchos, el alma es el ser que habita en nuestros cuerpos y actúa a través de ellos. Es el motor y la causa de nuestras acciones, la fuerza y la vitalidad que sentimos a la hora de llevar adelante nuestros objetivos. Además de ser lo que nos empuja, el alma también representa el significado de la vida y el propósito que sentimos tener en nuestros años en el planeta.

¿Qué símbolo elegís?

Si querés saber cuál es el estado de esta identidad que nos hace a cada uno únicos e inigualables, y cómo sacarle el mayor provecho a lo que esta experimentando en esta etapa, este es el test para vos.

Mirá atentamente la imagen y elegí uno de los tres símbolos dibujados. El que más te guste o te llame la atención, es el que luego te va a indicar la situación que atraviesa en este momento tu ser interior.

Elegí el símbolo que más te represente en este momento y descubrí lo que este tiene para revelar sobre tu alma

¿Qué significa?

Miedo o falta de conciencia

Si sentís que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano para salir adelante y siempre que empezás a estabilizarte aparece una nueva piedra en el camino lista para hacerte tropezar, tranquilo. La manera de evitar que esto te siga bloqueando es perderle el miedo.

Si vivís en constante estado de alerta, esperando a que lo que te sucede se arruine, significa que tu alma está trabajando a través de la falta de conciencia. Probablemente te hayan educado en un contexto difícil y hayas vivido con lo justo.

Para escapar de este sentimiento, prometete canalizar todas tus fuerzas para reordenar tus pensamientos y entrenar a tu mente para no proyectar la negatividad y el miedo de perder lo que ganaste. Puede que progreses económicamente, pero va a requerir mucho esfuerzo de tu parte para que te des cuenta de lo que decís y pensás.

Confianza en vos mismo / Identidad

Si te encontrás priorizando las necesidades del otro antes que las tuyas y no te sentís en tu lugar cuando sos el centro de la escena, puede que sientas la presión de necesitar la aprobación del resto para seguir adelante. Tu alma trabaja en descubrir quién sos como individuo y compartir tus dones con el mundo. Sí, es lindo e importante apoyar a los demás; pero aprendé a posicionar tus prioridades en la cabeza de la lista.

Tu autoestima e identidad están ligados a lo que los otros piensan sobre vos, lo que comúnmente te lleva a ayudarlos sin que te lo pidan. De cierta manera, inconscientemente te estás preparando para la decepción, y estás intentando eliminarla atrayendo al resto con tu generosidad.

Para reforzar la confianza en vos mismo, decíte cosas buenas y positivas a diario. Revisá cuáles son tus pasiones y habilidades, y ponete manos a la obra para darles su tiempo y así poder desarrollarlas. Usá toda esa energía que le donás al resto para darte un gusto, ya que cuando vos te sientas bien, vas a poder contagiar esa alegría al resto.

Abandono / Dejar ir / Miedo al cambio

¿Últimamente sentís que te estás vinculando en relaciones que restan más de lo que suman? Si solés entablar relaciones que no te hacen bien, o las prolongás por más tiempo del que deberías, probablemente le tengas miedo a la soledad. No es que tu alma no perciba esa toxicidad, sino que le temés al cambio.

Para resolver esta situación, hacé un poco de introspección. Mirá dentro tuyo y procurá conectarte con lo que tu corazón te pide. Vas a descubrir lo grandioso y autosuficiente que sos, e incluso puede que encuentres el motivo que te llevó a generar este miedo en primer lugar. Una vez que lo identifiques, va a ser más fácil todavía dejarlo ir.

Desarrollá la confianza en vos mismo, y junto al autoestima y la integridad que descubras vas a poder distinguir mejor las situaciones o relaciones en las que realmente salís benefiaciado de las que te perjudican y mantenés sólo para no sentirte vacío.