Zodíaco: estos son los signos que detestan perder

¿Te considerás buen o mal perdedor? Leé esta lista para averiguar cuáles son los tres signos del zodiaco que más aborrecen perder

A la hora de jugar, apostar o participar en alguna actividad, siempre existen las posibilidades tanto de ganar como de perder. Si bien muchos no presentan ningún problema cuando el resultado no los favorece, existen otros que se enfurecen e indignan al perder.

Descubrí cuáles son los tres signos que más odian perder

El orgullo, ¿es bueno o es malo?

Algunos por orgullo, otros por su fuerte sentido de la competitividad, hay personas que no saben lidiar con la derrota. Estos suelen llevar la situación hasta última instancia con tal de no dar el brazo a torcer, ya que darse por vencidos representa un desafío mayor aún que la prueba por la que están siendo evaluados.

Para este orgullo, la psicología definió dos tipos, el positivo y el negativo. Por un lado, el orgullo positivo es beneficioso para su portador y se le llama autoestima y autoconfianza. Por otro lado, el negativo termina culminando en la soberbia.

El orgullo negativo y la fuerte necesidad de competir pueden llevar al odio a la derrota

El orgullo positivo es necesario para sentir confianza en nuestras acciones y llevar una vida balanceada, valorar a nuestro ser por lo logrado, ubicarnos en nuestra existencia y estar orgullosos de ella: esto es algo absolutamente sano. El segundo orgullo, el cual normalmente nos aleja y eleva del mundo, va a ser el mejor generador de conflictos que podemos tener, llevando muchas relaciones a desgastarse.

Los 3 signos del zodiaco que más odian perder

Sagitario

Perder es una palabra que no existe en el diccionario de los sagitarianos. Aunque puede que no sean el signo que más se preocupe en ganar, no toleran ni un poco la derrota. A la hora de una pelea mano a mano, se ven obligados a esforzarse al máximo, ya que no soportarían perder cuando las opciones de ganas se limitan a dos: ellos o sus contrincantes.

Aries

La medalla por ser los más competitivos del horóscopo se la llevan los arianos. Los del signo del no aguantan que otros consigan sus objetivos antes que ellos, y ni hablar de cuánto se intensifica su pesar si su familia está involucrada de alguna manera. Su fuerza de voluntad de hierro suele coronarlos como ganadores invictos, y por ende suelen clasificarse como temibles enemigos.

Géminis

La pasión de la competencia de los geminianos no pasa por el gusto de la competencia en sí, sino por el aprovechamiento de sus admirables habilidades en todo lo que hacen. El hecho de enfrentarse a otra persona en cualquier disciplina y mostrar sus habilidades en frente de todo el mundo les genera un subidón de adrenalina y placer inigualable.