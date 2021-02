Cosmic sin: mirá el trailer de la nueva película de Eva de Dominici y Bruce Willis

Desde que se mudó a Los Ángeles la vida de la actriz parece haber dado un giro excepcional. Mirá el trailer del film que protagoniza junto a Bruce Willis

La actriz argentina, Eva de Dominici, será parte de una película que protagoniza el reconocido actor estadounidense Bruce Willis, y que se estrenará el próximo 12 de marzo.

"Cosmic Sin", es el nombre de la trama dirigida por Edward John Drake y protagonizada además por Frank Grillo, Luke Wilson, Adelaide Kane, CJ Perry, Lochlyn Munro, Brandon Thomas Lee y otros. La historia se sitúa en un mundo futurista, donde un grupo de científicos y guerreros deben proteger a su especie de una raza alienígena.

"Una noche tuve un sueño en el que Bruce Willis intentaba asesinarme, unos meses después, estaba pasando. Bienvenidos a la operación Comic Sin", contó la actriz en sus redes.

La vida de la actriz en Los Ángeles

Instalada en Los Ángeles, lugar estratégico si los hay para expandir su carrera, la actriz ya experimenta y disfruta de su nueva etapa profesional. Ya en septiembre, contó a la revista Hola que ya se había incorporado al elenco de la serie Hawaii Five-O, cuyo set de filmación se encuentra en la ciudad de Atlanta.

"Luego me tocó trabajar con Bruce Willis y Frank Grillo para la película Cosmic Sin. Jamás me hubiera imaginado trabajar con esos actores, pero desde que vivo acá estoy en contacto con gente que es muy reconocida dentro de la industria cinematográfica", contó la actriz.

Y aseguró: "ya no me llama tanto la atención encontrarme con esas personalidades. Aprendí a no ponerme nerviosa. Hay una frase que dice: ‘Uno aprende caminando sobre el fuego’, y creo que es lo que me está pasando".

Eva reside desde hace un tiempo en Estados Unidos y está en pareja con el español Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz, con quien tuvo a su hijo, Cairo.

