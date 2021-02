Video: un abogado se convierte en gato en plena audiencia judicial por Zoom

Un abogado, originario de Texas (EEUU), apareció en una audiencia judicial virtual en Zoom con el filtro de un gato. Una vez publicado en YouTube, el vídeo se hizo viral en un abrir y cerrar de ojos, con más de un millón de reproducciones en menos de un día.

Tras darse cuenta de que era un filtro, el juez de la Corte 394 del Distrito Judicial en Texas, Roy B. Ferguson, le pidió amablemente al fiscal del condado Rod Ponton que ajustara su configuración en Zoom y quitara el filtro.

"Señor Ponton, pienso que tiene un filtro activado en la configuración de vídeo", explicó el juez al felino que inmediatamente se puso nervioso. Sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro. El gatito parecía muy confundido y de repente abrió su boca para preguntarle al juez si le podía oír.

"Estoy aquí, en vivo, no soy un gato", explicó el abogado con el filtro de felino unos segundos después.

Entonces Ferguson le explicó a Ponton cómo desactivar el filtro y este logró eliminarlo. Una vez acabada la audiencia, el juez confirmó que todo eso realmente había sucedido y no era parte de una broma. Explicó que anteriormente este ordenador había sido usado por un niño que había puesto este filtro para divertirse, y Ponton ni siquiera se había dado cuenta de que esta función existía.

Ferguson explicó con orgullo que a pesar de que este incidente parecía muy gracioso, nadie se burló, ni se rió del gatito que apareció en la pantalla durante el juicio virtual. "Esto simplemente mostró el profesionalismo y la dignidad que estos abogados aportan a las audiencias virtuales", añadió el juez, citado por el canal CNN.

En su cuenta en Twitter, Ferguson señaló que es necesario tener mucho cuidado a la hora de usar Zoom para participar en una conferencia virtual.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021