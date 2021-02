Del audio a la pantalla: 10 podcasts exitosos que se convertirán en series

El éxito que lograron conseguir los podcast en el último tiempo llevó a que muchos de ellos dieran un salto superior y se conviertan en series

En los últimos años, los podcasts tomaron un papel muy importante y creció su consumo a pasos agigantados. A partir de ellos se pueden conocer las noticias del día, escuchar hablar sobre temáticas particulares, o como te contaremos a continuación, se pueden oír historias de ficción de lo más atrapantes.

Deadline publicó en diciembre, un artículo titulado: "Cómo los podcasts se están convirtiendo en la nueva mina de oro de Hollywood". Allí contaba como numerosas voces de la industria, ya sea producciones de cine o hasta series, están encontrando en estos podcasts material para llevarse con ellos.

"La cantidad de podcasts que se están adaptando para televisión aumentará enormemente en el transcurso de los próximos años" y "rivalizará con los libros como fuente de inspiración en Hollywood". Además, tal como se da con las adaptaciones literarias, el éxito en el formato original les asegura que al menos habrá una parte del público interesado en ver su adaptación.

Estos son los 10 títulos que llamaron la atención de grandes compañías y que próximamente se convertirán en series, aunque muchos de ellos continúan en fases de desarrollo.

1. The left right game

Amazon Studios consiguió con los derechos de este podcast de misterio titulado "The Left Right Game", que cuenta con la voz de Tessa Thompson (Valkiria en el Universo Cinematográfico de Marvel).

La historia sigue a una periodista con valores muy idealistas que intenta hacerse un nombre en el oficio siguiendo a un grupo de exploradores de lo paranormal, que están absolutamente obsesionados con el juego popular que da nombre al podcast.

El viaje la lleva a un mundo lleno de misterios que se revelarán peligrosos, y donde incluso tendrán que luchar por su supervivencia.

2. WeCrashed

En este caso quién será el encargado de crear una miniserie será Apple TV+. "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork" ya tiene dos estrellas como protagonistas: los oscarizados Anne Hathaway y Jared Leto, que además ejercerán de productores ejecutivos.

También se confirmó que John Requa y Glenn Ficarra ("Crazy stupid love") se encargarán de la dirección. La historia narra el auge y caída de WeWork, una de las nuevas empresas más valiosas del mundo y los narcisistas cuyo caótico amor lo hizo posible.

3. Nice White Parents

Conseguir sus derechos no fue nada fácil, pero finalmente y luego de una gran pelea, HBO será el encargado de adaptar "Nice White Parents". Se trata de un podcast de The New York Times y Serial Productions que será una comedia con episodios de media hora.

Hasta ahora, el piloto está en marcha en buenas manos: Issa Rae y Adam McKay. La historia se centra en la construcción de un mejor sistema educativo y los obstáculos que los protagonistas van encontrando en su camino para conseguirlo.

HBO lo describe como una mirada satírica a esos momentos en los que padres blancos con muchos recursos, y que afirman tener las mejores intenciones, ejercen su influencia sobre generaciones de estudiantes de color dentro del sistema escolar público de Nueva York.

4. Welcome to Night Vale

Combinación de terror, comedia y ciencia ficción, "Welcome to night vale" es uno de esos podcasts adictivos que podría convertirse en una obsesión seriéfila de la misma forma que lo hizo para sus oyentes. Por este motivo, la compararon muchas veces con "Twin Peaks", por sus toques de realismo y misterios sin resolver.

Los creadores Joseph Fink y Jeffrey Cranor serán productores ejecutivos en el proyecto, que contará también con la guionista Gennifer Hutchison ("Breaking Bad"). Habrá que ver si mantienen la estructura de su historia, contada únicamente desde la alegre perspectiva de un locutor de radio, Cecil Palmer (al que pone voz Cecil Baldwin), que va desenvolviendo todos los secretos que esconde el pueblo de Night Vale.

5. Dirty Diana

Amazon Studios adaptará el podcast "Dirty Diana", creado por Shana Feste y que contó con la voz de Demi Moore. La actriz, además, confirmó que será la protagonista también en la pequeña pantalla, en una serie de seis episodios que intentará capturar el éxito de su predecesor.

La historia se basa libremente en los problemas matrimoniales de Feste, que llegó a un momento de ruptura con su marido y ambos buscaron la manera de encontrarse de nuevo a través del trabajo y, también, del sexo. Sí, "Dirty Diana" hace honor a su nombre y tiene contenido erótico con una perspectiva sobre el placer femenino, aunque no sabemos cuánto se trasladará en su adaptación televisiva.

6. Over my dead body

La actriz, directora y productora Elizabeth Banks está al frente de la adaptación del podcast "Over My Dead Body", que sigue la historia de Dan y Wendi, dos abogados que tienen una vida perfecta hasta que algo ocurre y caen en picado, llevándoles a una ruptura dolorosa, un aún peor divorcio y finalmente un caso de asesinato en el que se verán envueltos.

La serie estará producida por Warner Bros. Television, extrayendo todo el misterio y el drama personal de este intenso podcast.

7. Bag Man

La famosa presentadora estadounidense Rachel Maddow creó el podcast "Bag Man" para recordar una increíble historia real de la historia política de Estados Unidos. Se centra en la figura de Spiro T. Agnew, el vicepresidente durante el mandato de Richard Nixon, y su trama de sobornos y extorsión que mantuvo durante años. En el apogeo del escándalo Watergate, tres jóvenes fiscales federales descubrieron sus delitos y lanzaron una misión para terminar con él.

Esa es la historia por la que Ben Stiller se metió en el proyecto como guionista (y quizás director) junto a Adam Perlman y Mike Yarvitz, y ya se está desarrollando en Focus Features.

8. Dr Death

El género del "true crime" arrasa entre los podcasts, y "Dr Death" es un gran ejemplo de ello. Se basa en la aterradora historia real del Dr. Christopher Duntsch, una estrella en la comunidad médica de Dallas por su juventud y carisma, aunque todo cambió de repente: los pacientes ingresaban a su sala de operaciones para procesos rutinarios y quedaban permanentemente mutilados o muertos. Las víctimas se acumulaban y pronto se emprendieron acciones contra él.

El podcast, que Universal Cable está convirtiendo serie, explora la mente retorcida de un sociópata y el sistema que permitió sus atrocidades. Patrick Macmanus ejercerá de showrunner y productor ejecutivo.

9. The horror of Dolores Roach

Si los podcasts de terror también van a empezar a invadir el mundo de las series, no nos cabía duda de que Blumhouse estaría involucrada. La productora, que se hizo un nombre en el cine de género, adaptará el podcast "The Horror of Dolores Roach" junto a Amazon Prime Video.

Dara Resnik ('Home Before Dark') ejercerá de showrunner junto al creador del podcast, Aaron Mark, que creó la historia a partir de su obra de teatro "Empanada Loca". La historia está inspirada por "Sweeney Todd" y habla de leyendas urbanas macabras donde hay lugar para el amor, el canibalismo, la gentrificación y hasta la marihuana. La supervivencia lo es todo para la indomable Dolores Roach, que vuelve a Nueva York después de estar 16 años en prisión y abre un local de empanadas en un sótano.

10. Alice isn't dead

El creador de "Welcome to Night Vale", Joseph Frank, verá otra de sus creaciones llevada a la pequeña pantalla. El podcast "Alice Isn't Dead" está en desarrollo en USA Network y Universal Cable Productions con Kyle Bradstreet, productor ejecutivo de "Mr Robot", que escribirá el guion.

La historia se centra en una conductora de un camión que recorre Estados Unidos en busca de su mujer, a la que se cree muerta. En su camino, se encontrará asesinos en serie, poblaciones perdidas en el tiempo y conspiraciones que van más allá de su búsqueda personal. Un relato oscuro y lleno de misterio.