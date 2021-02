Sorprendente: cuántos autos se destruyeron para hacer la saga Rápido y Furioso

La saga de Rápido y Furioso se hizo famosa mundialmente por la cantidad de escenas de acción que giran en torno a toda clase de autos

La saga de las películas Rápido y Furioso se hizo conocida mundialmente, entre otros motivos, por la cantidad de escenas de acción que giran en torno a toda clase de autos exóticos. A lo largo de la película, muchos de estos autos resultaron destruidos para dar un mayor realismo a las escenas. Pero, ¿cuántos autos fueron destruidos?

En la primera película de la serie se destruyeron 78 autos, aunque muchos de ellos habían sido alquilados o diseñados especialmente para el rodaje. El famoso Charger de Dominic "Dom" Toretto (interpretado por Vin Diesel) era un Dodge de 1970 con muchas partes de un Charger del 69. En total se construyeron cinco vehículos de este modelo.

En relación a los míticos Toyota Supra, en la película se usaron 8, de los cuales 3 eran coches de utilería. Mientras que en la segunda película se usaron cinco Nissan GT-R genuinos, en la cuarta solo se utilizó un R34 GT-R, y los autos de reserva y de utilería eran menos potentes.

De acuerdo al coordinador de autos de la saga, Dennis McCarthy, la productora Universal Pictures no está tan loca como para usar vehículos originales en las escenas de acción. Muchos de los coches que se usan en esas escenas son en realidad autos de utilería disfrazados. En el caso de los primeros planos de baja velocidad, los autos se ubican sobre tráileres.

Rápido y furioso es una de las películas más populares del mundo

En qué orden se deben ver las películas de Rápido y furioso

Orden de estreno

El inicio de la franquicia Rápido y furioso tuvo lugar en el año 2001.

The Fast and the Furious: A todo gas (2001)

Fast 2 Furious - A todo gas 2 (2003)

A todo gas: Tokyo Race (2006)

Fast & Furious: Aún más rápido (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Cuál es el orden cronológico de las películas

Rápido y Furioso (2001)

La primera película de First and Furious llegó en 2001 y se centra en Brian OConner (Paul Walker) como un oficial encubierto de LAPD que se infiltra en la pandilla de Dominic Toretto (Vin Diesel) en un intento de descubrir a los que están detrás de un equipo de atraco que involucra a tres Honda Civics modificados. .

Brian termina enamorándose de la hermana de Dom, Mia, y la película termina con Brian ayudando a Dom a alejarse de la policía dándole el auto de 10 segundos que le debe después de que perdió su auto con Dom en una carrera callejera al principio de la película.

El preludio turboalimentado de 2 Fast 2 Furious (2003)

El preludio turboalimentado de 2 Fast 2 Furious es un cortometraje de seis minutos que se incluyó en la edición especial de DVD de la segunda película: 2 Fast 2 Furious. No es esencial verlo, pero vincula la primera película y la segunda, mostrando a Brian OConner como un fugitivo buscado por el FBI por permitir que Dominic Toretto escapara de la captura policial.

En la película de seis minutos, Brian hace las maletas y abandona Los Ángeles antes de ser arrestado, viajando por los Estados Unidos y ganando múltiples carreras callejeras, mientras el FBI lanza una persecución nacional por él. El preludio termina con Brian rumbo a Miami.

2 Rápidos 2 Furiosos (2003)

2 Fast 2 Furious se centra en Brian OConner como líder. Después de mudarse a Miami, Brian participa en las carreras callejeras para ganarse la vida, con una pequeña ayuda del mecánico Tej Parker para modificar el automóvil, un personaje que juega un papel importante en películas posteriores de la franquicia Fast and Furious.

Brian termina haciendo un trato con su exjefe, el agente Bilkins del FBI, para volver al trabajo encubierto y acabar con el narcotraficante Carter Verone a cambio de un historial limpio.

Elige al amigo de la infancia Roman Pierce como su socio, otro personaje que pasa a ser una gran parte de la franquicia Fast and Furious, y juntos terminan derribando a Verone, lo que resulta en récords limpios para ambos. Además, obtuvieron algo de dinero extra que se quedaron con el derribo de Verone.

Los Bandoleros (2009)

Los Bandoleros es el segundo de los cortometrajes de la franquicia Rápido y Furioso, con una duración de 20 minutos. Su objetivo es detallar los eventos que condujeron a la cuarta película Fast and Furious, estrenada en 2009. Tenga en cuenta que nos hemos saltado la tercera película de la franquicia, Fast and Furious: Tokyo Drift, que viene después.

Los Bandoleros ve el regreso de Dominic Toretto, quien es un fugitivo que se esconde en República Dominicana. Dom planea robar aceite y sacar a su amigo Leo Tego, otro miembro importante del reparto Rápido y Furioso, de la prisión. El cortometraje también ve a Dom y Letty reavivar su relación, una relación que es bastante importante en películas posteriores.

Rápidos y Furiosos 4 (2009)

Fast and Furious 4 ve a Domonic Toretto y Brian OConner reunirse después de cinco años de que Dom huyera. La tripulación de Dom, que consiste en Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara y Han Lue, algunos de los cuales son personajes principales en el futuro, están secuestrando camiones cisterna de combustible en la República Dominicana, antes de tomar caminos separados.

Varios meses después, Dom descubre que Letty ha sido asesinada, por lo que Dom regresa a los Estados Unidos para su funeral y para averiguar qué sucedió. Mientras tanto, Brian, ahora un agente del FBI, está tratando de localizar a un narcotraficante llamado Arturo Braga, para quien resulta que Letty trabajaba encubierta mientras intentaba limpiar el registro de Dom cuando murió (o eso te hace creer la película).

Dom y Brian trabajan juntos para derribar a Bruga y su secuaz Fenix, lo que logran hacer gracias a Gisele (el enlace de Bruga), otro personaje que se vuelve prominente en la serie en el futuro, pero el resultado es que Dom termina siendo atrapado por el FBI. y condenado a 25 años de prisión. La película termina con Brian, Mia, Leo y Santos llegando en sus autos para interceptar el autobús que lleva a Dom a prisión.

Cinco rápidos (2011)

Fast Five comienza con Dom, Brian y Mia en Rio de Janerio, Brasil, donde están huyendo después de sacar a Dom del autobús de la prisión en la película anterior. El agente Luke Hobbs (Wayne Johnson) llega a Río para arrestar a Dom y Brian con la ayuda de la oficial local Elena Neves, por lo que Dom y Brian deciden robarle dinero al señor del crimen Hernan Reyes para comenzar una nueva vida huyendo. Forman un equipo, que incluye a Han, Roman, Tej, Gisele, Leo y Santos, junto con la ayuda de Hobbs y Elena, y logran el atraco de cientos de millones de dólares.

Hobbs y Elena ayudan como agradecimiento a Dom, Brian, Mia y Vince (un personaje de la primera película) que salvaron sus vidas anteriormente en la película, pero Hobbs no está preparado para dejarlos en libertad. En cambio, les da una ventaja de 24 horas. El final de la película muestra a Mia muy embarazada en una playa con Brian, Dom y Elena juntos. Hobbs luego aparece a mitad de créditos con un archivo que muestra una foto reciente de Letty, que Dom cree que está muerta.

Rápidos y furiosos 6 (2013)

Fast and Furious 6 comienza con todos los miembros del atraco en Brasil viviendo felices y en paz. Brian y Mia tienen un hijo llamado Jack, Dom y Elena están juntos, Hans y Gisele también están juntos y Roman y Tej están viviendo una vida de lujo. El agente Luke Hobbs luego persuade a Dom para que lo ayude a capturar a un ex soldado de operaciones especiales llamado Owen Shaw y su tripulación, uno de los cuales es Letty, la esposa de Dom. Dom y su equipo aceptan ayudar a cambio de registros limpios, lo que les permite regresar a los EE. UU.

Dom y su equipo finalmente completan la misión con éxito, pero no sin pérdidas. Gisele, la novia de Han, se sacrifica para salvar a Han, lo que resulta en su muerte. Los créditos intermedios muestran a Han en Tokio, la ciudad que él y Gisele planeaban ir después de la captura de Shaw, en una persecución en automóvil. El coche de Han se estrella de repente antes de que explote y Dom recibe una llamada telefónica del conductor, Deckard Shaw (Jason Statham), que le dice "No me conoces, pero estás a punto de hacerlo". Esto se relaciona con la tercera película Fast and Furious, Tokyo Drift, de 2006, mientras configura la historia de Furious 7.

Rápido y furioso: Deriva de Tokio (2006)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift se centra en el estudiante de secundaria Sean Boswell, que se va a vivir a Tokio para evitar la cárcel por carreras callejeras. Mientras está en Tokio, Sean conoce las carreras de derrapes en Japón, donde conoce a Han, con quien Sean termina trabajando y viviendo.

Han entrena a Sean en carreras de derrapes y Sean le pide a la novia de Takeshi, conocido como el Rey de la Deriva, una cita. Después de que Han, Sean y Neela le roban a Takeshi, terminan en una persecución. Han se escapa, solo para verse involucrado en un accidente separado momentos después. Su auto explota y Han muere, el mismo accidente al que se aludió al final de Rápido y Furioso 6. Dominic Toretto aparece al final de la película, pidiendo competir con Sean, quien es el nuevo Rey de la Deriva después de vencer a Takeshi. en una carrera de montaña.

Furioso 7 (2015)

Furious 7 tiene que ver con el asesino de las fuerzas especiales Deckard Shaw (Jason Statham), que se venga del equipo de Dominic Toretto por haber comatizado a su hermano, Owen Shaw de Fast and Furious 6. Ayudado por un equipo de operaciones encubiertas dirigido por Mr Nobody, Dom y su equipo. Intento localizar a Shaw, al mismo tiempo que trata de obtener un programa de computadora llamado El Ojo de Dios y rescatar a su creador, Ramsay.

Después de algunas llamadas cercanas y una pelea uno a uno entre Dom y Shaw en la parte superior de un estacionamiento, Hobbs regresa para ayudar a salvar el día, con Shaw terminando en prisión y Dom y su equipo de regreso en la playa. En un final agridulce, Brian se retira del equipo para estar con Mia embarazada y su hijo, despidiéndose de Dom en un cruce de caminos. Lamentablemente, Furious 7 es lo último que vemos de Brian OConnor cuando Paul Walker murió trágicamente en un accidente automovilístico real a mitad de la filmación, lo que llevó al retiro de su personaje.

El destino de los furiosos (2017)

En la octava película Fast and Furious, Dominic Toretto es obligado a trabajar para el ciberterrorista Cipher, que lo ve volverse pícaro y contra su equipo (Letty, Roman, Tej y Ramsay) cuando está en una misión dirigida por Hobbs. Hobbs luego es arrestado y termina en la misma prisión que Deckard Shaw de Furious 7. Hobbs y Shaw son reclutados juntos por Mr. Nobody para encontrar a Dom y capturar a Cipher.

En una serie de eventos, nos enteramos de que Cipher tuvo algo que ver con Owen Shaw, ella capturó al hijo de Elena y Dom (que él no conocía) y mientras Elena es asesinada por Cipher, Deckard y Owen Shaw terminan rescatando al hijo de Dom. después de un plan que Dom logró hacer en secreto sin el conocimiento de Cipher. El equipo protege a Dom, mientras Deckard intenta, pero no logra matar a Cipher, quien se escapa. El final ve a Deckard entregando al hijo de Dom a Dom, mostrando el final de la brecha entre Dom, Shaw y Hobbs, un detalle importante para el próximo spin off.