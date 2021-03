El momento en que Anya Taylor-Joy, la actriz argentina por adopción, ganó un Globo de Oro

Anya Taylor-Joy fue una de las ganadoras de la noche. La actriz, que es argentina por elección, se llevó un premio como Mejor Actriz de miniserie y/o película hecha para televisión. La nominación y premiación llegó por su papel en la popular serie Gambito de Dama.

La serie también se transmitió a través de Netflix y se convirtió en uno de los grandes éxitos del 2020. Se trata de una historia que ya se contó en la novela del mismo nombre, publicada en 1983 y escrita por Walter Tevis. Relata la vida de una chica huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), y la sigue durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo mientras lucha con problemas emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol. La historia empieza a mediados de la década de 1950 y continúa hasta la de 1960.

