"Tiene Gatorei, señorita": el divertido homenaje a Bilardo en su cumpleaños

La empresa de bebidas deportivas homenajeó a Carlos Bilardo en su cumpleaños con una peculiar campaña que recuerda una conocida anécdota

Este martes 16 de marzo es el cumpleaños número 83 de Carlos Salvador Bilardo, uno de los nombres más conocidos y exitosos del fútbol argentino.

Quien fuera técnico de la Selección argentina que salió campeona en el año 1986 recibió homenajes en los medios y en las redes sociales, tanto de exjugadores como de otras personalidades y fanáticos.

Sin embargo, el homenaje que se llevó todas las miradas y sorprendió a muchos fue el que hizo la marca Gatorade. Como recuerdo de aquella famosa tarde del 2004 en la que Bilardo salía de la cancha al grito de "tiene 'Gatorei' señorita" y que dejó esa frase para el recuerdo, la compañía emprendió una divertida campaña.

Bilardo fue el director técnico de la Selección argentina que ganó el Mundial de 1986

La marca envió a muchos programas deportivos e influencers una caja que contenía una copa similar a la que usaba Carlos Bilardo aquella tarde y una botella de Gatorade con pico deportivo. Un pequeño detalle: la botella decía "Gatorei" en lugar de Gatorade, precisamente por la pronunciación que se le escuchó a Bilardo en aquella anécdota.

Al lado, tenía un cartel que le daba el toque perfecto: en ese papel se podía leer la conversación que Bilardo tuvo en el Monumental con la señorita que lo sacó de allí.

El día que Bilardo dijo la frase "tiene Gatorade señorita"

Corría el 22 de febrero del año 2004 cuando el ex entrenador de la Selección Argentina protagonizaba uno de los hechos más atípicos de la historia del fútbol argentino en la cancha de River. De aquel día salió la famosa frase "tiene Gatorade señorita", en referencia a una botella de espumante que el técnico había abierto en la cancha -previo al partido- y que desencadenó un revuelo cuando se lo quisieron llevar del estadio.

"Tengo 50 años de cancha, usted se equivocó señorita, es Gatorei", afirmana Bilardo en una tarde de hace 17 años, en la previa de un partido por el Clausura de ese año que enfrentaba a River y Estudiantes.

El DT del "Pincha" quería hacer un juego: quería simular que estaba brindando en el Monumental, pero no salió como esperaba. El chiste terminó con la presencia de una fiscal dentro del estadio, que acusaba a Bilardo por haber ingresado a la cancha con una bebida alcohólica. A pesar que Carlos Bilardo insistía con que la botella contenía una bebida deportiva y no era espumante, la botella salió precintada del lugar y fue sometida a varios análisis químicos.

En palabras del propio Bilardo, esto fue lo que pasó esa tarde.

"Quisieron llevarme por la fuerza a una oficina. La fiscal (Claudia Barcia) era pura prepotencia; pero yo no tenía champán en la botella, sino Gatorade con agua", aseguró el Doctor.

La fiscal pidió sacar a Bilardo de la cancha antes de que comenzara el partido

"Había como 20 tipos que querían llevarme por la fuerza. Les dije que tenía que bajar al vestuario a dar la charla técnica. Qué oficina ni oficina".

"No sabía si le iban a poner alcohol adentro. Por eso pedí que le pusieran precinto ahí mismo. La fiscal no tenía, pero hasta que no lo trajeron, no les di la botella", relató.

"Ahora tengo que conseguir un perito químico y dentro de tres días se abre la botella. Van a encontrar Gatorei. Tengo 50 años en una cancha y se creen que soy un Carlitos para llevar alcohol a la cancha", se quejaba Bilardo.

"Ella -por Barcia- me dijo que la contravención figuraba en el artículo ciento y pico, pero no lo tenía a mano. Por eso le reproché que debía contar con él, ya que quería leerlo", concluyó el ex DT de la Selección.