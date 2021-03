¿Cuáles fueron las palabras que escribió Walt Disney antes de morir?

El creador del ratón Mickey, entre otro célebres personajes, siempre se rodeó de un halo de misterio y fue el centro de atención de varias leyendas urbanas

Walt Disney, el creador del mayor imperio de animación de la historia del cine, además de fumador empedernido, falleció el 15 de diciembre de 1966 a causa de un cáncer de pulmón. Diez días antes había cumplido los 65.

La figura del padre del ratón Mickey, Minnie, el pato Donald, y tantos otros personajes célebres con los que han crecido millones de niños de todo el mundo, siempre se rodeó de un halo de misterio y fue el centro de atención de varias leyendas urbanas que aseguraban que era español o que había sido criogenizado poco antes de morir.

También circula desde hace tiempo por Hollywood otro rumor sobre las enigmáticas palabras que habría dejado escritas antes de morir y que tienen como protagonista al mismísimo actor Kurt Russell, indicó el sitio español La Vanguardia.

Fue el propio intérprete estadounidense, que acaba de cumplir recientemente 70 años, quien confirmó que no se trataba de una leyenda urbana allá por el año 2007, cuando acudió como invitado al popular programa de Jimmy Kimmel.

"Me metieron en la oficina unos años después de que muriera, y una mujer -que no creo que fuera su secretaria, pero puede que lo fuera, no sé- me señaló algo que él escribió y me dijo, ‘¿sabes de qué va esto?’ y le dije, ‘no, no lo sé’. Y me dijo ‘Porque escribió algo después. Pero entonces volvió y escribió tu nombre. Es lo último que escribió’. Y le dije, ‘Oh Dios. No sé con qué se conecta’", relató.

Mucho antes de darse a conocer con películas como La cosa, Golpe en la pequeña China o 1997: Rescate en Nueva York, el actor y pareja de Goldie Hawn trabajó para la factoría del ratón Mickey cuando tenía 15 años y conoció personalmente a Disney, con el que mantuvo una excelente relación.

Tal y como aseguró, a veces jugaban al ping-pong o veían otros proyectos de la compañía juntos. "Me recordaba a mi propio abuelo, que era un hombre muy creativo y con mucha imaginación", dijo del genio de la animación. En 1966, intervino en la que sería su primera colaboración para el estudio: Veinte docenas de hijos, al lado de veteranos como Fred MacMurray, Vera Miles o Lillian Gish.

Al parecer, Disney quedó tan impresionado con la actuación del joven de rostro pícaro que instó a que le firmaran un contrato de diez años. También vaticinó que iba a tener una larga carrera en el cine. Y aunque el actor no ha sido lo que se dice una gran estrella del séptimo arte, sí que lleva en la industria desde entonces, con un centenar de producciones en su currículum, algunas tan destacadas como Silkwood, con Meryl Streep; Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp o Los odiosos ocho, a las órdenes de Tarantino.

La web Mouse Planet, especializada en información sobre la compañía Walt Disney, tiene una posible explicación al porqué de las misteriosas últimas palabras del ganador de 26 premios Oscar. Y es que, entre los documentos que se encontraban en su escritorio, habría un papel con el epígrafe 'Proyectos televisivos en producción'. Al final de la hoja aparecían una serie de nombres, incluido el del actor. Aunque con una variación: Disney escribió Kirt en lugar de Kurt.