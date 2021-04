Oscar Martínez, tajante: "No extraño nada de la Argentina"

"Ante la crisis argentina como la económica, es una bendición tener una alternativa laboral en Europa. Lo vivo como un enorme privilegio", dijo el actor

El actor Oscar Martínez se mostró contento de su radicación en Europa y su vivencia de la pandemia.

"Hace varios años me empezó a revolotear la idea de estar más aquí que en Buenos Aires, porque estoy bien, la paso bien, estoy a gusto, me tratan muy bien y me siento como en casa", reveló el artista en declaraciones radiales.

"Ante la crisis argentina como la económica, es una bendición tener una alternativa laboral en Europa. Lo vivo como un enorme privilegio y quiero disfrutarlo", consideró Oscar Martínez.

Asimismo, el actor argentino relató cómo fue que decidió quedarse en España: "Yo pensaba volverme en noviembre y por consecuencia de la pandemia, principalmente, dije ‘no, nos quedamos'".

"Yo estando afuera no hablo de la Argentina porque me parece que no corresponde. Pero sí es cierto que a la distancia uno ve mejor las cosas y toma noción de la magnitud de ciertas cosas", analizó Martínez.

"La incertidumbre me angustia más que el miedo. No tuve miedo de terminar internado en una terapia por infectarme. Me cuidé, tomo vitaminas desde el primer día y evito la vida social", relató el artista.

Finalmente, Oscar Martínez, afirmó: "No extraño nada de la Argentina. Allí están mis hijas, mis nietos y mis amigos pero la estaba pasando muy mal, me resulta muy tóxica la Argentina".

Relatos Salvajes es uno de los éxitos de Oscar Martínez

Oscar Martínez filmó Madrid el tramo final de "Competencia oficial", la nueva película de sus compatriotas Gastón Duprat y Mariano Cohn que encabeza junto a la dupla española Penélope Cruz-Antonio Banderas en una labor que para el actor ratifica que algo pasó que lo volvió "visible para el cine".

"Muchas de las películas que hice en los últimos siete años tuvieron un suceso importante, como 'Relatos salvajes' o 'El ciudadano ilustre', y así llego a la cuarta película que hago en España", repasó Martínez durante una entrevista telefónica con Télam.

Los otros tres largometrajes que estelarizó en aquel país fueron "TocToc" (2017, Vicente Villanueva), "Yo, mi mujer y mi mujer muerta" (2019, Santi Amodeo) y "Vivir dos veces" (2019, María Ripoll).

Pero, además, el autor y director teatral, de 70 años, recibió el 27 de agosto pasado la tercera distinción otorgada por el Festival de Cine de Málaga, en este caso a su trayectoria.