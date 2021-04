Video: el impactante gol de cabeza desde 36 metros que hizo un futbolista y que casi le quita el récord a Martín Palermo

El delantero del club de fútbol irlandés Glentoran, Rory Donnelly, logró anotar un impresionante gol de cabeza a 36 metros de distancia del arco contra el Dungannon Swifts, informa el equipo en su cuenta de Twitter.

Rory Donnelly. From range. ???? We guarantee you've never seen a header like this before ☄️#WeAreGlentoran #COYG ???????? pic.twitter.com/UqXT1zXk66 — Glentoran FC (@Glentoran) April 11, 2021