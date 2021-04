Toti Ciliberto sobre su adicción: "El consumo arrancó antes de Videomatch"

El humorista dio detalles sobre su adicción a la cocaína y dijo que Tinelli, su jefe en el exitoso programa, fue uno de los que lo ayudó a salir adelante

Rafael "Toti" Ciliberto fue uno de los cómicos que integró el equipo de VideoMatch, el exitoso programa de humor que lideraba el conductor Marcelo Tinelli de la década del 90. En esa época, el actor gozó de mucha popularidad, pero también sufrió adicciones a las drogas y el alcohol.

En este sentido, en diálogo con Gastón Pauls en "Seres Libres" ciclo emitido por Crónica HD y conducido por el actor, confesó: "El consumo arrancó antes de Videomatch". Sin embargo reveló que Marcelo Tinelli fue uno de los del medio que lo ayudó. "Me llamó diciéndome 'Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar', y ahí empecé a tomar conciencia", recordó Toti.

Este lunes el humorista fue el gran protagonista de la noche -en el décimo primer programa de Seres Libres- quien en una charla íntima habló sobre su adicción a las drogas. "Cuando tuve ese momento de popularidad, creía que la droga me daba una protección, me podía encontrar conmigo; pero no era así", reveló y agregó: "No tenía control de mí, era una miseria. Perdí mi confianza laboral".

"La cocaína me sacó mucho más de lo que me dio", sentenció Ciliberto en medio de la entrevista y detalló: "Lo disfruté solo la primera vez, después fue todo padecimiento".

Lo cierto es que en el proceso de rehabilitación Rafael recibió primero ayuda de su familia aunque le costó hablar del tema con ellos: "Mi preocupación era encontrar el momento para contarles a mis hijos. Mi hijo mayor se enteró de mi adicción en un programa de televisión", confesó.

Hoy, después de tratamientos y consultas con psicólogos y psiquiatras Rafael "Toti" Ciliberto puede hablar sin tapujos -en primera persona y crudamente- sobre su mundo con las adicciones como protagonistas. Su oscura realidad, sus dolorosas huellas y el difícil pero posible camino hacia la recuperación y la luz.