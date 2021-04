Cuenta regresiva: películas y series que le dicen adiós a Netflix en las últimas semanas de abril

En las últimas semanas del mes de abril algunas series y películas le dirán adiós a la plataforma, que se renueva constantemente

Todas las plataformas de streaming actualizan su contenido constantemente. Gracias a esto, todos los meses, semanas y días nos encontramos con nuevos títulos disponibles para disfrutar, series, películas y hasta documentales de todo tipo de géneros y temáticas.

Pero lamentablemente no todo es color de rosas, ya que en cada una de estas actualizaciones, mientras algunas producciones se hacen parte del gran catálogo de las plataformas, otras tantas la abandonan para quizá, no volver nunca más.

En este sentido, Netflix no es la excepción, y aunque a muchos les duela -más que nada a los fanáticos de aquellas producciones que les toca irse- es hora de conocer todas las series y películas que dejaran de estar disponibles en la plataforma de streaming más elegida por los argentinos, desde el 17 de abril en adelante.

Entre lo que ya no podrás ver encontrarás productos de todo tipo y para todas las edades: desde las dos primeras cintas infantiles de Mi Villano Favorito, hasta dramas como Bastardos sin Gloria, comedias románticas al estilo Cuestión de tiempo y filmes de terror como El Conjuro 2. Estos títulos se suman a una larga lista de otros retiros que fueron abandonando la plataforma en lo que va del año, entre ellos: Rápidos y Furiosos, La La Land, American Pie, Orgullo y Prejuicio, la trilogía de El Padrino y unos tantos más.

Asique es hora de que pongas play y empieces a ver todas estas películas que tenes pendientes. Aquellas que siempre quisiste ver pero por algún motivo no lo hiciste.

Tomá lista, pone orden de preferencia y comenzá a elegir, antes de que sea demasiado tarde.

Películas que abandonan Netflix

- Mi Villano Favorito (17 de abril)

La película que dio origen a los famosos "minions". En esta primera parte, mientras un supervillano intenta cumplir su diabólico plan para robarse a la luna, debe enfrentar su reto más grande, tres pequeñas huérfanas que desean convertirlo en su papá.

- Mi Villano Favorito 2 (17 de abril)

- Murderous Affairs (17 de abril)

- 30 Days of Luxury (18 de abril)

- Warda (18 de abril)

- Roh's Beauty (18 de abril)

- The Walls of the Moon (18 de abril)

- Because We're Heading Out (18 de abril)

- My Dog is my guide (18 de abril)

- Abto Mota (19 de abril)

- El Conjuro 2 (20 de abril)

Una de las más elegidas por los fanáticos del terror. Ed y Lorraine Warren, renombrados demonólogos e investigadores de lo paranormal, se enfrentan de nuevo a las fuerzas infernales. En esta ocasión, viajan hasta el norte de Londres para tratar de ayudar a una madre y sus cuatro hijos, quienes habitan en una casa plagada de espíritus malignos.

- Más allá del cielo (23 de abril)

- Smokin Aces (23 de abril)

- Las vacaciones de Mr. Bean (23 de abril)

- Bastardos sin gloria (23 de abril)

Un clásico de Tarantino del que seguramente la mayoría ya pudo disfrutar, pero si no es así, es hora de que te apures antes de que deje la plataforma.

Es el primer año de la ocupación alemana de Francia. El oficial aliado, teniente Aldo Raine, ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma de cabelleras. Él y sus hombres unen fuerzas con Bridget von Hammersmark, una actriz alemana y agente encubierto, para derrocar a los líderes del Tercer Reich. Sus destinos convergen con la dueña de teatro Shosanna Dreyfus, quien busca vengar la ejecución de su familia.

- Eternamente comprometidos (23 de abril)

- Rebelde sin pascua (23 de abril)

- Kick-Ass (23 de abril)

- Nanny McPhee (23 de abril)

- American Gangster (23 de abril)

- Wanted (23 de abril)

- Cuestión de tiempo (23 de abril)

Una película que se robó el corazón de muchos. Cuando Tim Lake cumple 21 años, su padre le dice un secreto: los hombres de su familia pueden viajar por el tiempo. A pesar de que él no puede cambiar la historia, Tim decide mejorar su vida buscando una novia. Él conoce a Mary, se enamora y finalmente se gana su corazón con los viajes en el tiempo y un poco de astucia. Sin embargo, mientras su inusual vida progresa, Tim descubre que su habilidad especial no puede protegerlos de los problemas diarios de la vida.

- Viene de noche (24 de abril)

- Amar's Hand (25 de abril)

- Love Station (25 de abril)

- An Hour and a Half (25 de abril)

- Omar and Salma 3 (25 de abril)

- The Consul's Son (25 de abril)

- A Mission in an Old movie (25 de abril)

- Love in Lapland (27 de abril)

- Blockers (28 de abril)

Series que abandonan Netflix

- Street Fighter II: V (24 de abril)