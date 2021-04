Un video de Brenda Asnicar preocupa a sus fans: "Necesita ayuda"

La actriz y cantante compartió en su Instagram un video en el que baila con una copa de vino en la mano, pero un detalle llamó la atención de sus fans

La actriz y cantante argentina Brenda Asnicar ha compartido en su Instagram un video en el que baila y pasa un buen rato con una copa de vino en la mano. Sin embargo, un pequeño pero inquietante detalle alarmó a sus seguidores.

En las imágenes de la relajada escena, captadas por una amiga de Asnicar, también se puede ver un plato con lo que parece ser una línea de polvo blanco y una tarjeta. El polémico vídeo —que la propia Asnicar eliminó más tarde— generó preocupación entre los fans de la intérprete, quienes sugirieron que podría ser adicta a las drogas.

Me dio mucha pena lo de Brenda Asnicar. Ojalá su familia y amigos logren ayudarla y salvarla a tiempo. La droga te lleva tarde o temprano a perderlo todo, a veces hasta la vida. — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) April 19, 2021

Brenda Asnicar necesita ayuda !! Coincido pic.twitter.com/Z9lm9BQ98B — Pilar Smith???? (@Pilarsmith) April 18, 2021

También hubo quienes se pusieron del lado de la celebridad argentina:

Ahí salen todos los caretas a joder a Brenda Asnicar. También la van a dejar sin laburo? También las marcas le van a quitar el apoyo? Ayuden hijos de puta, en lugar de señalar con el dedo. — Juan Cruz Sanz (@juancruzsanz) April 19, 2021

Qué pesados con lo de Brenda Asnicar, dejen que la gente se drogue en paz. Por culpa de ustedes después tenemos que soportar a Demi Lovato más intensa de lo normal por estar sobria — nicki ceballos (@nicki_ceballos) April 20, 2021

Esta no es la primera vez que Asnicar genera polémica en las redes. Así, en agosto de 2020, fue criticada por estar demasiado delgada. "Por qué no se pudren, ojalá se quiebren. ¿Qué están esperando, ¿que me suicide?!?! ¿Qué es lo que quieren?", expresó en aquel momento.