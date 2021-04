Cuáles son los problemas de hacerte millonario de la noche a la mañana, según un hombre que ganó u$s1,3 millones

Un hombre vivía con 200 dólares al mes en California y se hizo millonario por una reliquia familiar que vendió en una subasta. Cómo vive ahora

A Loren Krytzer, la venta en una subasta de una manta que tenía guardada en su casa durante siete años que resultó ser una reliquia le cambió la vida.

Tal y como contó en su momento a CNBC, era una manta navajo del Siglo XIX que valía 1,5 millones de dólares y que gracias a ella dejó atrás su toda su pobreza: sobrevivía al mes con tan solo 200 dólares en una choza en el borde del valle de Liona en California, tras haber perdido una pierna en un accidente automovilístico en donde casi perdió la vida.

Ahora, Krytzer vive en una casa de 250.000 dólares, ha regalado un viaje a su familia un crucero por México y se ha comprado un Dodge Challenger SRT8 mejorado por el taller West Coast Costums, el taller mecánico que se hizo famoso por Pimp My Ride de MTV.

Sin embargo, el ahora millonario cuenta que se ha enfrentado a multitud de problemas por ese dinero que incluso le llevó a sufrir frecuentes ataques de ansiedad.

Lo primero es que tras usar la mayor parte de su nueva fortuna para comprar dos casas en el centro de California, Krytzer explica que está perdiendo alrededor de 10.000 dólares al año solo en seguros e impuestos y que, tras perder sus cheques por discapacidad, ahora está planteándose mudarse a algún lugar en donde los costos de vida sean más bajos, indicó el sitio Business insider.

"Nos están cobrando impuestos a muerte aquí, no puedo pagarlos", dice. "Soy de California, crecí aquí, pero sin trabajar es difícil sobrevivir".

Además, también ha tenido que lidiar con algunos miembros de su familia que han aparecido de repente y que en ningún momento de los últimos años se han preocupado por su salud. Justo después de recibir ese dinero, empezó a recibir llamadas de sus allegados que le llevaron a tener fuertes ataques de ansiedad.

"Tenía gente que me llamaba y me molestaba", explica Krytzer. "Gente que no has visto en años, miembros de la familia que no te hablan ... Obtienes algo de dinero y ellos dicen, '¿Dónde está mi parte?'"

También le ha sido muy complicado explicarle a sus hijos que el hecho de haber recibido todo ese dinero no implica que pueda comprarles lo que quieran.

"Cuando obtuve el dinero por primera vez, los ayudé", cuenta Krytzer a CNBC Make It. "Pero ahora es como si no pudiera hacerlo, no lo tengo, y me dicen: 'Tienes millones de dólares, estás siendo egoísta'".

Eso sí, a pesar de todos estos problemas, Kryzter ve el vaso medio lleno y cree que esto ha sido un cambio muy positivo en su vida, ya que antes solo vivía con 200 dólares al mes después de pagar el alquiler.