Qué dijo Horacio Cabak sobre las infidelidades que le descubrió la mujer

Verónica Soldato, su pareja, dio por finalizado 27 años de relación. El conductor rompió el silencio en el programa en que es panelista

Horacio Cabak siempre se manejó con cautela y poco y nada se sabía de su familia, la que armó con Verónica Soldato hace 27 años. A pesar de ser uno de los hombres más seductores, nada había perturbado el ambiente familiar que supo construir el exmodelo y conductor de TV. Tampoco se conocía nada de su esposa, hasta que la bomba explotó este lunes y todo se hizo trizas. Primero la que habló fue Verónica confirmando la separación y luego lo hizo Cabak, aunque poco dijo para defenderse.

Todo se inició en el programa "Los ángeles de la mañana", donde Ángel de Brito contó que Soldato se había comunicado con él y le había confirmado que estaba separada. "El escándalo fue anoche (domingo), me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa", relató el periodista.

"Me dijo que está destrozada, abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí", agregó el conductor, quien contó que Soldato está con muchas ganas de hablar. "Se viene un escándalo sin precedentes", delantó De Brito.

A partir de ahí la atención se focalizó en Cabak. En la reacción del modelo y la explicación que podía dar. "Yo nunca hablé de mi vida privada, nunca. No es que se habla, hay una situación compleja podríamos llegar a decir. No pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado. No puedo decir absolutamente nada con respecto a lo que pasó hoy, las cosas que trascendieron...", fue la primera frase que lanzó en el ciclo "Polémica en el bar", donde es panelista.

Cabak se encontraba nervioso como nunca y no era para menos. Todas las miradas estaban puestas en su figura y sus compañeros de programa seguían atentamente su discurso plagado de pausas. "Yo vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho, lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la estén pasando realmente muy mal tanto mi mujer como mis chicos. Profundamente lo lamento. Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado, a lo que pasó esta mañana", insistió.

"Es probable -agregó- que haya gente que no me crea absolutamente nada. Lamento profundamente que mi familia no la esté pasando bien por dimes y diretes. Y no voy a hablar más del tema. Yo puedo hablar de todos los temas, pero de esta situación no lo voy a hacer".

Cabak y Soldato se conocieron trabajando y cuando él comenzaba a cambiar el rumbo a su carrera de modelo. Enseguida se fueron a vivir juntos y luego llegaron los tres hijos tras un intenso tratamiento. Hoy la burbuja de la intimidad que conservó durante 27 años se rompió y todo quedó expuesto. A partir de ahora saldrán a escena todos los motivos que llevaron a que su mujer decidiera ponerle fin a la pareja.