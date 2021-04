Luis Novaresio rompió el silencio y habló del video que se filtró con su novio empresario

La historia de amor entre el conductor y su actual pareja se conoció en septiembre de 2019, cuando el periodista decidió blanquearlo públicamente

Hace solo unos días, se viralizó a través de las redes sociales un video íntimo de Luis Novaresio junto a su pareja, el empresario Braulio Bauab. Hasta ahora, el periodista no había hecho ningún comentario pero finalmente decidió hacer declaraciones al respecto.

Jey Mammon, invitado al programa Debo decir, conducido por Novaresio, apeló a su humor ácido y logró que el abogado se riera de esa situación. Empezó diciéndole: "No sé si decirte lo que me llegó al celu".

"¿El qué?", le preguntó el conductor de Debo decir sonriendo.

"Me llegó un video de Braulio Inmuebles", le respondió Jey Mammon.

"¿Un video de qué?", repreguntó Novaresio. "Un video en el que estabas vos también. Pero no es el que me mandaste vos, es otro. Te quiero aclarar que no lo difundí yo", dijo el conductor de Los Mammones.

"Es un lindo video. Amor absoluto", respondió decidido Novaresio, al referirse a la grabación en la que está sin remera y junto a su pareja.

El conductor le dijo al periodista: "Celebro la muestra de amor aunque tengo que decir que parecían medio dormidos".

"Lo único que tiene de malo es que se filtró", agregó Novaresio y explicó que el material quizás se filtró porque le robaron su teléfono celular en 2020.

"Yo no me grabo porque después lo veo y me parece desagradable", dijo Jey Mammon.

La historia entre Luis Novaresio y Braulio Bauab se conoció en septiembre de 2019, cuando el periodista decidió blanquearlo públicamente.

El año pasado anunció que contraería matrimonio con el empresario inmobiliario y si bien hasta tenían organizada la fiesta de casamiento, la cuarentena por el coronavirus hizo que se postergue.

"Nos va a casar una rabina. Nos súper queremos casar, pero con esta historia del virus se complicó...", dijo Novaresio a revista Paparazzi.

"Braulio es de origen judío y para él un casamiento sin fiesta no es un casamiento. Queremos un fiestón, ya somos dos cincuentones que deseamos disfrutar. Así que va a ser con todo", explicó el conductor.

La confesión de Novaresio

El periodista Luis Novaresio estuvo como invitado unas semanas atrás en PH: Podemos Hablar, que se emite por Telefé. Además de sus comentarios sobre la difícil coyuntura que atraviesa el país, el periodista sorprendió con una revelación íntima.

"Me voy a poner en blanco y negro, y esto solo lo hago por vos, porque después me dicen, ‘¿para qué decís esas cosas? Pongan el Google", anticipó la figura del canal A24 antes de lanzar su confesión sobre el primer hombre que despertó su deseo.

Luego agregó: "Es un amor platónico que es un poco como el inicio de mi deseo homosexual... Es Tom Selleck, ¿te acordás de Magnum?".

Tom Selleck como Magnum, la fantasía de Luis Novaresio

Ante esta confesión, Andy Kusnetzoff detalló: "Excelente Tom Selleck, bigote tipo Aníbal Fernández. Magnum vivía en Hawái. También actuó en Friends, hizo de novio de Mónica".

Selleck fue una de las más grandes estrellas de la televisión en los años '80, y también protagonizó algunas películas para la pantalla grande como Tres hombres y un bebé.

"Era una cosa así como... ¡qué voy a hacerle!", expresó el periodista. Y Kusnetzoff consultó: "Cuando uno empieza a fantasear, al principio no te das cuenta si te gustan hombres, mujeres o en qué estás, pero ya cuando lo transformás en una fantasía de alguien concreto es porque hay algo. ¿Vos te acordás el momento exacto en que pasó?".

Novaresio respondió sincero: "Fantasías tengo desde muy pibe, desde que uno empieza a tener deseos a los 12 o 13 años. Concretadas mucho mas tarde".