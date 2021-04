La vida de Kim Basinger, del éxito a la bancarrota y el encierro: ¿llega el resurgimiento?

Nueve semanas y media, la película que la lanzó a la fama, cumple 35 años. Durante ese lapso, llegó a lo más alto y su caída fue demasiado rápida

Nueve semanas y media está cumpliendo 35 años de su estreno. El filme de Adrian Lyne es recordado sobre todo por la mítica escena en la que Kim Basinger se despachaba con un striptease al ritmo de You Can Leave Your Hat On, de Joe Cocker.

La rubia cumplirá 68 años el 8 de diciembre. Vegana desde los 8 años y activista por los derechos de los animales, a los 16 Kim Basinger fue elegida Miss Georgia y durante las eliminatorias nacionales en Nueva York le ofrecieron un contrato como modelo fotográfica.

Con 17 años comenzó una carrera como modelo de alta costura. En 1977 hizo su primera aparición en televisión en Los ángeles de Charlie. En 1978 obtuvo su primer papel principal en un telefilme. Inició su carrera en el cine en 1981 con la película Hard Country, dirigida por David Greene.

Sus apariciones son esporádicas y mantiene un bajo perfil

Una criatura sexual

Hija de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que renunció a sus aspiraciones musicales para dedicarse a las finanzas y de una ex modelo, con el tiempo Kim se transformó en un mito erótico. "Yo era una gran criatura sexual", definió la actriz alguna vez.

Ese lugar lo alcanzó a partir de aquella película con Mickey Rourke, que la hizo famosa y la ubicó como sex symbol mundial, pero a la vez fue un calvario que también marcó su vida para mal.

Por empezar, el rodaje fue traumático porque Lyne, según testigos, forzaba a los dos actores protagónicos a tener conflictos fuera del set, para que la enemistad que tenían en la ficción fuera real y así poder grabar con más verosimilitud.

Problemas psicológicos

Entonces su salud mental se debilitó más de lo que ya estaba. "A los 27 años empecé a tener ataques de pánico, me agarraban de repente cuando salía a hacer compras. Y por eso no podía salir de mi casa", contó alguna vez Basinger en una de las pocas entrevistas que dio.

"Todos piensan que por las tapas de revista o por cierta sensualidad que proyecto, eso es lo que me define, pero no, siempre finjo", agregó apesadumbrada,

La cuestión es que Nueve semanas y media no hizo más que acentuar sus problemas psicológicos. Los ataques de pánico volvieron con más virulencia a raíz de lo que ella calificó como "manipulación psicológica" por parte del director.

Kim no pudo manejar su nuevo status de estrella y empezó a despilfarrar su dinero. Todavía se recuerda cuando compró un pueblo entero por 20 millones de dólares. Se trataba de Baselton, una pequeña localidad de Georgia: su sueño era convertirlo en el nuevo Hollywood.

Se cumplen 35 años del estreno de Nueve Semanas y Media

Son amores

Pero no pudo abocarse a ese millonario proyecto, porque su vida amorosa le llevaba demasiado tiempo. Entre sus grandes romances, uno sobresalió por el nivel de pasión: con Prince.

Lo conoció porque el músico compuso varias canciones para la banda sonora de Batman. "Solo diré que no me puse ninguna restricción durante aquella etapa", recordó.

Prince llegó a producirle un disco titulado Hollywood Affaire, en el que ella se declaraba su "esclava" y disfrutaba sin tapujos de lo que él le hacía sentir. El álbum nunca vio la luz, aunque se filtró hace tiempo en plataformas piratas.

En 1993 se casó con Alec Baldwin, con quien llevó una vida excéntrica y de derroches. Fue en aquella época cuando se hizo público que se negaba a filmar con luz natural o que se lavaba el pelo con agua mineral de la marca francesa Evian.

En 1995 nació su única hija, Ireland Baldwin. Pero pese a la alegría, ya en ese momento sus finanzas empezaron a flaquear. Una publicidad del vino efervescente Freixenet la salvó de la bancarrota, pero igual tuvo que vender su pueblo por apenas medio millón de dólares para pagar deudas.

En 1998 empezó el juicio de divorcio de Baldwin, que se prolongó hasta 2002 y le costó cuatro millones de dólares en abogados. Ese mismo año ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por Los Ángeles al desnudo.

El regreso

El año pasado, la noticia fue que Kim regresó a sus orígenes como modelo para la campaña Holiday 2020, de la firma de Miuccia Prada, Miu Miu.

No es la primera vez que la actriz es imagen de la firma italiana. Lo que llama la atención es su reaparición a pesar de la filosofía de sus últimos años, no otorgar entrevistas y mantener un bajo perfil.

En la publicidad que la tiene como protagonista se ve a Basinger con la misma sensualidad que la caracterizó siempre. Posa con una elegante chaqueta con strass en los puños y una falda con estampado de leopardo. También la vemos en otra imagen descalza, con un cortísimo vestido negro.

La cuenta de Instagram de la actriz cuenta con pocas imágenes y el 90 por ciento está relacionado con su pasado. Kimila Ann Basinger, tal su nombre real, no es muy amiga de las redes sociales y cuando postea es para recordar su impresionante pasado como mito de la sensualidad.

Encerrada y en pareja

Lo cierto es que a sus 67 años, quien fuera una estrella internacional apenas sale de su casa. Padece agorafobia y tuvo que vender algunas de sus propiedades por falta de liquidez.

Está enfocada en la crianza de su hija y en una nueva relación sentimental, ahora con el estilista Mitch Stone. Aunque a veces sigue dedicando algo de tiempo a la gran pasión de su vida, actuar.

Su última película data de 2018: se trata de 50 sombras liberadas, la secuela de 50 sombras de Grey. Ahora le está poniendo la voz a la Mamá Osa en la animación Back Home Again.