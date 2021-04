¿Sos fanático de la música? Llegan los Billboard Music Awards 2021 y esta es la lista completa de nominados

Poco a poco las entregas de los grandes premios vuelven a tener su lugar luego de un año tan particular.

El domingo pasado fue el turno de los Premios Oscar, hace un tiempo se entregaron los Grammy, y esta vez, le llegó la hora a los premios que reconocen lo más destacado de la música comercial, esa que suena en las distintas radios, la que más comparten los usuarios en las historias de instagram, la que ocupa los primeros lugares de las playlists de plataformas digitales, y la que se vuelve la favorita del consumidor.

Estamos hablando de los Billaboard Music Awards. Y es que los finalistas de estos "BBMAs" se eligen por su rendimiento comercial en Estados Unidos de acuerdo a los datos registrados por el sistema Nielsen SoundScan a fin de año.

Entre los nominados hay muchos artistas latinoamericanos, como J Balvin, Ozuna, Bad Bunny, Anuel AA y Maluma. Las mujeres no se quedan atrás y estarán presentas las grandes Karol G, Becky G y Rosalía. Por otra parte, quien se llevó el mayor número de reconocimientos hasta ahora es The Weeknd, que juntó 16 nominaciones a los premios Billboard Music Awards (BBMAs) 2021.

Este año tendrá lugar la edición número 28 de los famosos premios de música, pero aún se desconoce si la celebración va a ser de forma presencial, virtual o en formato híbrido.

