Estanislao "Dyhzy" Fernández hizo estallar Instagram con una osada producción fotográfica

El artista y cosplayer hizo una producción de fotos en lencería que dejó boquiabiertos a sus seguidores por lo que las transparencias insinuaban

Estanislao Fernández -hijo del presidente de la Nación y artista drag queen más conocido como Dyhzy- dio que hablar, una vez más, en la red social Instagram al lucir un conjunto de lencería de encaje con transparencias, posando de manera sexy, de espaldas y con tacos para mostrar su cola.

"Mirando a la nada, pensando en nada", escribió el DJ y youtuber para acompañar la publicación que consiguió más de treinta y dos mil "me gusta" en la red social donde es seguido por casi medio millón de usuarios.

El hijo de Alberto Fernández ya había adelantado parte de esta sensual producción de fotos días atrás, cuando compartió una imagen perteneciente a la misma, luciendo la misma bombacha y portaligas, bajo el título de "Vamo' a apagar la luz".

"Me morí", "Tenés mejor lomo que Pampita", "Amo cómo te queda ese color", "Me va a dar algo", "Lo fuerte que estás", "Me gusta esa actitud. Para derrotar el odio de los mismos de siempre" y "Qué diva" fueron algunos de los elogios que le dejaron a Dyhzy, de 26 años de edad, al pie de su posteo en Instagram que levantó la temperatura de más de un seguidor.

Entre las fotos hot y las críticas por quién es

Los admiradores de Estanislao Fernández están acostumbrado a verlo posar de manera sensual, tanto en su faceta de drag queen como en la de cosplayer.

A su vez, Tani ha utilizado su trabajo de DJ para realizar fotos hot, tal como la vez en la que se desnudó por completo y se tapó con su consola.

Al ser el hijo del presidente de la República Argentina, las críticas siempre están al pie del cañón, pero en infinidad de ocasiones Dyhzy expresó que estas le importan muy poco, y muchas veces realizó contundentes descargos por cuestionamientos y fake news sobre su persona.

"Me preocupa que los que me insultan tengan hijos", reconoció el influencer días atrás en la misma red donde también debió desmentir en una oportunidad conducir un auto Ferrari a causa de unas fotos que se divulgaron por Facebook y WhatsApp.

Cola less y tatuajes: los looks más osados de Estanislao Fernández

A los 24 años es drag queen, y ahora hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esas son, entre otras, las principales características que definen a Estanislao Fernández, un joven que saltó a la fama a partir de sus extravagantes caracterizaciones. Además de ser el hijo de Alberto Fernández, claro.

Cosplayer, DJ, influencer y estudiante de diseño

Más conocido como Dyhzy, el joven, que estudia Diseño e Ilustración en la Universidad de Palermo, es una figura relevante de la escena drag queen de Buenos Aires. Las drag queens son artistas del transformismo que utilizan ropa y maquillaje femeninos de forma exéntrica y con dramatismo. Aunque el mundo drag está asociado con la comunidad LGBT, un transformista puede ser cualquier hombre (homosexual, bisexual o heterosexual) con intención histriónica de desafiar las nociones tradicionales de identidad de género y presentar un espectáculo. A partir de ese objetivo, exploran múltiples personajes y formas de exagerar los modos asociados con lo femenino.

Dyhzy acude con frecuencia a eventos y convenciones del ambiente drag, donde es muy reconocido. En su perfil de Instagram, donde comparte todo el tiempo fotos de sus transformaciones, tiene casi 200 mil seguidores. Tal como relató en su cuenta, Estanislao comenzó a acercarse al mundo drag en 2010 cuando conoció el trabajo de las reconocidas drags que participan en el reality RuPau Drag Race.

Gracias a su gusto por los cómics, el cine, el anime y el manga, Estanislao Fernández es un apasionado del cosplay, la afición de recrear la vestimenta y actitudes de personajes de ciencia ficción, cómics, películas y series. El cosplay va más allá de usar un disfraz, es una moda con la que los fans llevan al extremo su pasión por sus personajes favoritos y quieren parecerse a ellos tanto como sea posible.

Desde hace varios años acude a algunas de las convenciones más importantes de cosplay del mundo. En 2017, acudió a la ComicCon de Nueva York, uno de los eventos anuales más importantes en los que se reúnen los fanáticos de todo el mundo.

Estanislao posa con en bikini y muestra sus tatuajes

En sus redes sociales, Dhyzy se muestra abiertamente, sin prejuicios ni prurito. En su última foto se lo ve con una bikini diminuta, de color verde oscuro con negro, que deja ver todo su cuerpo.

Sus brazos y piernas, además, están adornados con tatuajes, tanto en tonos negros como de colores, que le dan identidad y son parte de su marca registrada.

Los mejores cosplays de Dhyzy

Alejado del mundo real en el que se encuentra su padre, Estanislao -a quien no le gusta ser llamado por su nombre-, arma su propia fantasía de otro planeta en su Instagram con increíbles caracterizaciones.

Amigo y colega de las más reconocidas preformers del ambiente cosplayer como Valentina Kryp, Sophie Valentine y Magui Sunshine, Dyhzy sorprende día a día con sus looks exorbitantes.

Con una terminación fabulosa, sus últimos personajes marcan tendencias a nivel nacional e internacional, no solo por su llegada a la gente, sino por su realismo a la hora de los detalles.

Desde el Grich, Maléfica o el Joker, hasta personajes de la cultura animé como Mirio o Inosuke, Dhyzy muestra todo su potencial en sus redes sociales.

La relación de Estanislao con su padre, Alberto Fernández

Alberto Fernández reveló que se siente plenamente orgulloso de su hijo por la dedicación y el talento que demuestra en sus aficiones. "Empezó a hacer personajes femeninos y terminó en la figura del drag queen. En ese mundo que yo no conozco mucho es muy respetado y reconocido. Yo tengo orgullo de mi hijo, ¿cómo no voy a estar orgulloso?", dijo durante su campaña a la presidencia en entrevista con Radio con Vos.

"Yo quiero para él lo mismo que cualquier padre, que sea feliz. Si él cree que el camino es ese, lo voy a apoyar siempre. Me preocuparía que sea un delincuente, un ventajista, un inmoral. Mi hijo es una gran persona", declaró el entonces candidato, quien puso de manifiesto la buena relación que lleva con su único hijo.

Además de su trabajo como Dyhzy, se sabe que el joven trabaja en una compañía de seguros y que junto a su novia renta un departamento en Belgrano.

En una entrevista reciente con Página12, Estanislao reveló que la candidatura de su padre le cayó como "balde de agua fría", porque sintió que tendría que dejar de practicar el cosplay y el transformismo. Sin embargo, también relató que la pareja de su papá, la periodista Fabiola Yañez, le ayudó a darse cuenta de que es una oportunidad para visibilizar las problemáticas de discriminación que se vive en el mundo drag.

En el marco de una extensa entrevista política, de cara a las elecciones de octubre, el candidato presidencial kirchnerista, Alberto Fernández, habló sobre su hijo Estanislao, cosplayer y drag queen."Es el mejor pibe que conocí en mi vida. ¿Cómo me va a joder que me pregunten por mi hijo, si yo siento orgullo por él?", señaló Fernández, en diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en Radio con vos. ​"Mi hijo es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. Parte de su creatividad la expresa en el dibujo", explico el precandidato a presidente que competirá en el Frente de Todos junto a la senadora y ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

"Empezó a hacer eso (cosplay). Fue llamativo. Lo hizo muy bien; tan bien que lo empezaron a invitar de festivales de cómics en el mundo", contó Fernández. "En las últimas tres Comic-Con (un evento masivo que gira en torno a la cultura de las historietas) de Nueva York, mi hijo estuvo presente", ejemplificó. "Es un chico de perfil bajo. Trabaja en una compañía de seguros y hace dos años vive con la novia", dijo Fernández sobre su hijo, que se autodefine como "drag queen & cosplayer" en sus redes sociales."Cuando le empezó a ir bien, comenzó a hacer personajes femeninos del comic. Después, terminó en figuras del drag queen, que son disfraces y fotos que él hace, artísticamente hablando", explicó. "En ese mundo, que yo no conozco mucho, parece ser respetado y muy reconocido. Yo siento orgullo por mi hijo", agregó.Fernández reconoció que Estanislao tomó su candidatura "con preocupación". "Temió que fuera a pasar esto", dijo, en referencia a la posible notoriedad que pudiera adquirir la actividad de su hijo en medio de la campaña. "Yo le dije: 'Hacé lo que hiciste siempre, hacé lo que te haga feliz", explicó."¿Cómo no lo voy a estar orgulloso? Es un hombre sano, es un tipo que labura, que todas las mañanas se toma el subte para ir a la compañía de seguros donde trabaja, estudia, vive con su novia, alquila un departamentito porque se le ocurrió irse a vivir solo hace dos años", reiteró.

A su vez, remarcó que Estanislao "se involucró mucho con los movimientos defensores de la no discriminación sexual". "Es un militante de esos derechos, siento admiración por él", indicó. Y concluyó: "Yo quiero para mi hijo lo mismo que cualquier padre: que sea feliz".