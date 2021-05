Punto final para el "Negro de WhatsApp": por qué ya no tendrá lugar en la red social

Con más de 2.000 millones de usuarios, WhatsApp nos tiene acostumbrados a habituales modificaciones para mantenerse vigente y para mejorar el uso de la aplicación de mensajería instantánea. Recientemente informó desde sus redes sociales que aplicará un cambio en cuanto a fotos y videos.

Así, tras la polémica por la actualización en su política de privacidad -que posibilita compartir datos con Facebook desde el 15 de mayo-, que generó migraciones a herramientas similares como Telegram o Signal, habrá una novedad respecto al tamaño de la imagen de las fotos y los vídeos de modo que nadie se quede afuera de ellas.

Sin embargo, este cambio indefectiblemente dejará afuera a uno de los personajes de la red social: "el negro de WhatsApp", que hacía uso del tamaño anterior de las fotos para sus clásicas bromas.

Photos and videos in WhatsApp are now even bigger, so no one will be left out of the picture! That's the perfect reason to smile ???? pic.twitter.com/2lzG5jLTKz — WhatsApp (@WhatsApp) April 30, 2021