Marcela Feudale renunció a Showmatch: por qué y cuál fue la reacción de Tinelli

Después de 27 años en el ciclo encabezado por Marcelo Tinelli, la locutora no formará parte del emblemático programa que comienza el lunes 17 de mayo

Después de 27 años, Marcela Feudale, la histórica locutora de Showmatch, no estará presente en el inicio de la nueva temporada del programa el próximo 17 de mayo.

"La Enana" le presentó su renuncia a Marcelo Tinelli y si bien el conductor no quiso aceptarla, no formará parte del comienzo del programa de El Trece con La Academia 2021.

La periodista reveló en su programa radial por qué tomó esta drástica medida. Todo está relacionado con la pandemia del coronavirus.

La locutora reconoció que teme padecer el Covid-19, algo que fue entendido por Tinelli, quien le dijo que la esperará hasta que reciba las dos dosis de la vacuna correspondiente.

"Tengo una mamá de 84 años y se me plantea el hecho de andar entrando y saliendo de casa, que puede ser una situación de riesgo muy alta para ella", comenzó explicando la locutora.

"Montada sobre esa idea, empecé a hacer cosas que no me permitan salir de casa y dejé de hacer los que implicaba que esté afuera, como el programa de Susana Roccasalvo o unas grabaciones en el exterior", continuó.

"Pude estructurar una forma de vida interesante, mi empresa de tejidos y pulóveres, sacar plata de la manera que uno necesita para poder seguir viviendo y la cosa funcionó. Tengo este programa, otros, mi pequeña empresa e infinidad de grabaciones", agregó Feudale.

El regreso de Showmatch

"¿Qué pasa? Se plantea el regreso de Showmatch para el 3 de marzo y me empezó a comer el coco que mi mamá no estaba vacunada, por una serie de cuestiones que tenían que ver con una recomendación de ver cómo funcionaban primero. Tenía la necesidad y tengo la necesidad de no querer salir a la calle, empecé a ver cómo venía la mano y supuse que Marcelo no iba a salir esa fecha", aseguró.

"Mamá fue vacunada el 21 de abril, y en el momento que deciden sacar la fotografía, me llamaron por teléfono y les dije que no. Que tenía mucho temor, que no contaran conmigo, que prefería cuidarme a estar en las fotos del programa, siempre especulando con que iba a salir más tarde, que se iba a demorar", explicó la histórica del programa de Tinelli.

"Quedó establecida la fecha definitiva del 17 de mayo, y entonces me quedó la opción de renunciar a Videomatch, mi trabajo desde hace 27 años y que quiero profundamente, es mi vida, o hablar con el dueño del circo y explicarle", agregó.

Y añadió: "Pregunté todo, parámetros, me dieron toda la tranquilidad del mundo, que hisopan todo el tiempo, que las pantallas, pero sentí que no estoy preparada para afrontar estar con tanta gente sin estar vacunada yo".

"La Enana" le presentó su renuncia a Marcelo Tinelli después de 27 años

Qué le dijo Marcelo Tinelli

Frente a esta situación, contó: "Llamé a Marcelo Tinelli, le mandé un mensaje diciéndole que presentaba mi renuncia. Le dije que nunca en mi vida pensé que me iba a retirar de tan emblemático programa de esta manera, por una pandemia, pero que en realidad me había gestionado una cantidad de recursos que me dan tranquilidad para no salir de casa hasta estar vacunada".

"Le dije que tomase la determinación, que dejaba liberada la situación. Que espere a que esté vacunada o que si no podía esperar que hiciese uso de mi lugar profesional. Que no iba a haber problemas", agregó Feudale.

"Marcelo es un hombre muy prolijo con sus relaciones. A los 15 minutos tenía su respuesta diciéndome que me iba a esperar, que no tenía problema, y me dijo que haga lo que crea conveniente, y que espere por mi vacuna. Incluso él se siente dependiente de la vacuna, y ahora por suerte le tocó", afirmó.

"Yo soy más joven que él y estoy a la espera de eso, de vacunarme", contó Feudale, y agregó: "Martín es un chico que está trabajando mucho tiempo en la empresa, y que hizo el Cantando 2020. Va a estar reemplazándome en este periodo que puede ser 15 días, 1 mes, tres meses, hasta que el rango que va de 54 a 59 años sea vacunado. No les voy a decir qué edad tengo".

"No voy a estar en el programa hasta que me vacunen. Por un deseo de protección de mi entorno. Sigo teniendo el mismo miedo de siempre por mi mamá y porque fui fumadora hasta hace 8 meses. No quiero jugar con mi salud, me parece que es lo mejor que puedo hacer para mi tranquilidad espiritual, lo peor que le puede pasar a un humano es tener miedo a salir", concluyó.