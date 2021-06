Video: Carlos Tevez y Riquelme se abrazaron tras el anuncio que conmovió a Boca

El crack del club de La Ribera decidió dejar el plantel y afirmó que en Argentina, carrera está terminada. Vivió un emotivo momento con otro ídolo boquense

Entre lágrimas, pero "feliz", el delantero Carlos Tevez anunció este viernes su salida de Boca, pero evitó referirse a su retiro de la actividad y dijo que no tiene "nada más para dar", al tiempo que puntualizó que el club necesita que esté "al 120 por ciento".

Tras el anuncio que sorprendió muchos hinchas del club xeneixe, el "Apache" se un abrazo con Juan Román Riquelme, otro de los ídolos históricos de la institución.

El abrazo entre TEVEZ y RIQUELME, luego que Carlitos termine la conferencia de prensa y anuncie su salida de #Boca

"Hoy te digo que sí, que me retiro, quizás en tres meses tenga ganas de jugar. Pero en Boca no porque te exige un 120 por ciento que hoy no estoy preparado para dar. En Argentina mi carrera se terminó", afirmó el ídolo xeneize.

Tevez señaló que "es un día triste", pero estaba "feliz", al tiempo que reconoció que esa ambivalencia "es loco", pero aseguró que sabe que hace "lo mejor".

Recuerdo: Tevez y Riquelme en épocas de Selección.

"No tengo nada más para dar"

"Estoy lleno y pleno con esta decisión, porque no tengo nada más para dar, porque como jugador lo dí todo. Boca siempre te exige al 120 por ciento, pero yo mentalmente no estoy preparado para eso. No tuve tiempo ni de llorar a mi padre, que a la semana ya estaba jugando y eso no es normal", aseguró.

Tevez comunicó su decisión en una conferencia de prensa que realizó de manera presencial en el estadio "La Bombonera", acompañado del presidente Jorge Ameal y al ser consultado sobre si se retiraría o jugaría en otro equipo, fue tajante y agregó: "En Argentina mi carrera está terminada".

El delantero evitó referirse a su futuro, y dijo que "lo único" que tiene claro es que ahora quiere ser "padre, esposo, hijo, hermano".

"Hoy físicamente estoy bien, pero mentalmente no estoy para dar el 120 por ciento que exige el club. Para mí Boca es el mejor club del mundo. Mi decisión es pura y exclusivamente mía. Esta es la verdad de mi decisión, Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo", explicó Tevez.

El jugador dijo que el primero que supo de su decisión fue Juan Román Riquelme, con el que habló durante una hora y expresó que "entendió todo", y tras la conferencia de prensa se fueron abrazados.

La última caminata por los pasillos de la bombonera entre #Roman y #Tevez.

"Fui feliz con la camiseta de Boca. Es lo más lindo. Su gente, el pueblo de Boca es lo más lindo que hay. Les agradezco a ellos.

Sin ellos, nada es igual. Los partidos no son iguales. Se extraña muchísimo. Se hizo todo muy normal en medio de la pandemia. No es normal eso", expresó.

"Se lo extraña. Todos los domingos en nuestro club. Se hace difícil. Siempre disfruté con esta camiseta. Me llevo los mejores recuerdos. Que se quede tranquila la gente. Doy un paso al costado para estar con mi familia. La decisión es mía, para estar con mi mujer, mis hijos y disfrutar de la vida. Muchas gracias", sentenció.

El "Apache" Tevez tenía un contrato vigente hasta diciembre de 2021 pero con cláusula de salida para junio, lejos del "xeneize", donde retornó en 2018 y se consagró bicampeón de la Liga Profesional.

Tevez, en el top 10 de goleadores de Boca

Carlos Tevez, que decidió hoy ponerle punto final a su tercer ciclo en Boca a sus 37 años, se despidió del "Xeneize" dentro de los diez primeros puestos del listado de goleadores históricos y ganadores de títulos con la camiseta "xeneize".

Por eso, para la mayoría de los hinchas del club, es la salida del último ídolo futbolístico, que logró llenar un estadio sin que se juegue ningún partido, y solo por haber decidido retornar a la institución desde la Juventus de Italia.

Tevez, uno de los máximos goleadores de Boca.

Más allá de ese breve paso por China, el "Apache" se metió dentro del corazón de los hinchas de Boca que lo acompañaron en sus recientes momentos de tristeza, como el fallecimiento de su padre Segundo, pero en los de alegría, como la eliminación a River por la Copa de la Liga Profesional con un gol suyo, el único que pudo anotar en un Superclásico en "La Bombonera", que lució vacía por las restricciones de la pandemia.

Lo cierto es que, en números, Tevez cerró este tercer ciclo en Boca con 113 partidos jugados, mientras que en el global con la camiseta "xeneize" fueron 275 partidos y 94 tantos.

Más allá de sus dos títulos (Superliga y Copa Diego Maradona) en ésta última etapa, el "Apache" quedó con 11, en la misma línea que el actual vicepresidente Juan Román Riquelme.

Por delante están Sebastián Battaglia (17), Guillermo Barros Schelotto (16), Hugo Ibarra (15), Roberto Abbondanzieri (14), Martín Palermo (13) y Américo Tesoriere, Alfredo Elli y José María Calvo (12).

El primero de ellos será muy recordado porque fue la Copa Libertadores de 2003, cuando convirtió un gol en la final ante Santos de Brasil, con apenas 18 años.

Respecto de la tabla histórica de goleadores, Tevez quedó en el décimo lugar, con sus 94 tantos, por detrás de Martín Palermo (236), Roberto Eugenio Cherro (223), Francisco Antonio Varallo (194), Domingo Alberto Tarasconi (192); Jaime Sarlanga: (129); Mario Emilio Heriberto Boyé (123); Delfín Benítez Cáceres (114); Bleo Pedro Fournol Calomino (99); y Pío Sixto Corcuera (97).