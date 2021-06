Al igual Mahatma Gandhi, esta famosa cantante practica la orinoterapia

La orinoterapiaes una pseudoterapia englobada en la medicina alternativa, que consiste en la aplicación de orina humana para fines medicinales o cosméticos

En 2019 una gran diva de la canción explicó a través de uno de sus videos uno de sus trucos para mantenerse en forma. La orinoterapia. No hay evidencia científica que la avale pero la cantante en cuestión, tras sus entrenamientos, bebía una tacita de su propia orina. Aquello dejó chocados a sus seguidores y desencadenó cierta mueca de desprecio en sus detractores. Pero no era la única, importantes personalidades le predecían.

La orinoterapia (también llamada uroterapia, urinoterapia, shivambu o terapia de auto-orina) es una pseudoterapia englobada en la medicina alternativa, que consiste en la aplicación de orina humana para fines medicinales o cosméticos, incluyendo la bebida e ingestión de la propia orina o las gárgaras y el masajeado de la piel, entre otras prácticas. La comunidad científica, especialmente la occidental, insiste en señalar sus peligros. Beber orina puede ser agresivo para el tracto intestinal y causar problemas en los riñones, que ya han trabajado filtrando desechos.

En su cuenta de Instagram podía verse la escena. Madonna en pleno ritual de belleza, según ella rejuvencecedor. Primero se daba un baño de hielo asistida por su entrenador (práctica habitual entre algunos deportistas, ya que ayuda a recuperar la actividad muscular tras una exigente sesión de ejercicios) y después, tranquilamente, se tomaba una porción de su propia orina en una taza de porcelana blanca.

Los famosos y la orinoterapia

Aunque las excentricidades y rarezas de los famosos no tiene fronteras -Gwyneth Paltrow puso no hace tanto a la venta una colección de velas con olor a su vagina- Madonna defiende que la uroterapia tiene una sólida base histórica oriental fundamentada en la tradición y la comprobación de resultados. Mahatma Gandhi fue una de las personalidades que lo puso en práctica. La actriz británica Sarah Miles confesó que lo había utilizado durante treinta años y el primer ministro de la India durante la década de los setenta, Morarji Desai, publicitó que se tomaba un vasito cada mañana, en ayunas. El hombre llegó a los 99 años.

La lista es larga: Jim Morrison, John Lennon y muchos otros bebieron su propia orina como terapia (amén de señalar la "lluvia dorada" como una de las más excitantes parafilias sexuales ). Pero otros no tuvieron más remedio que ingerir ese líquido elemento, no como tratamiento sino como única manera de sobrevivir. Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, lo explicaba en un documental de reciente factura al relatar su vida de recluso y la dura situación a la que se sometía a los tupamaros. ¨A veces tenías que beber tu propia orina, no había otra¨.

John Lennon bebía su propia orina

Pero aunque la uroterapia, que en la India recibe el nombre de "Amaroli", esté considerada por sus seguidores como uno de los más antiguos y eficaces remedios naturales, sigue poniéndose en cuestión su eficacia. Madonna, la norteamericana la diva del pop que afirma que su técnica le sirve para rejuvenecer y adelgazar, termina su vídeo mirando a cámara: "es verdaderamente bueno tomar esto tras un baño helado".